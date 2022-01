Octavian Jurma a anunţat că fiul său cel mare s-a infectat şi avertizează: Dacă incidenţa depăşeşte 6 la mie, probabilitatea de infectare este de 100%

„Probabilitatea ca un copil care merge la şcoală în mediu urban să se infecteze este de 100% în două săptămâni după ce se depăşeşte incidenţa de 6 la mie”, susţine medicul.

„Momentul acela in care statistica devine realitate a ajuns si la noi in familie. Baiatul nostru cel mare, elev in clasa a XI-a, e pozitiv.

Guvernul a refuzat sa ne permita sa ne retragem copiii in case in fata valului de infectari, astfel incat sa faca scoala online sanatosi de acasa. Prin urmare ii trimite pandemia infectati acasa, astfel incat fac scoala online bolnavi de acasa.

Gasiti voi logica prin care "online bolnav" e mai bine decat "online sanatos", ca acestea sunt singurele optiuni in timpul unui val pandemic daca nu faci nimic pentru siguranta copiilor in scoala.” a scris medicul pe Facebook.

Acesta susţine că apărarea împotriva COVID19 ar fi trebuit organizată în fronturi, cu linii clare de apărare publică succesivă.