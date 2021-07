O jurnalistă din Bucureşti a intrat în greva foamei după ce nu şi-a văzut copilul din martie 2020: „Mi-e dor de fetiţa mea“

Jurnalista nu şi-a mai văzut copilul de pe 7 martie 2020, atunci având loc şi ultima lor conversaţie telefonică. Aceasta a declarat pentru „Adevărul” că a încercat în repetate rânduri să discute cu fetiţa de 4 ani, dar bărbatul şi mama acestuia au făcut tot posibilul să nu se întâmple acest lucru.

Tânăra a declarat că a păstrat legătura cu soţul până în luna mai 2021, iar acesta a găsit de fiecare dată o scuză pentru a nu face posibilă întâlnirea femeii cu copilul său. Bărbatul a spus în repetate rânduri că îi este teamă ca fata sa să nu se îmbolnăvească de COVID-19, motiv pentru care preferă ca întâlnirile cu mama sa să nu aibă loc.

Iulia Cimpoeru nu a fost căsătorită cu bărbatul, între aceştia fiind o uniune consensuală care nu a fost oficializată. Despărţirea a avut loc după un episod violent în care bărbatul ar fi agresat-o fizic, ea fiind nevoită să îşi scoată un certificat medico-legal şi să apeleze la un ordin de protecţie. Aceştia locuiau împreună cu mama bărbatului, iar ea a fost gonită din apartament după ce a spus că vrea să se despartă. Tânăra spune că el a mai ameninţat-o în trecut, spunându-i adesea „îţi iau fata” şi „te omor”.

Cu toate acestea, instanţa a decis să lase copilul în custodia bărbatului, el având la acel moment un venit mult mare mare decât femeia şi un loc stabil în care să locuiască.

Jurnalista a spus că bărbatul nu a lovit-o niciodată pe fetiţă şi nu a avut un comportament agresiv verbal la adresa ei, dar, totuşi, îşi face grijă pentru sănătatea psihică a copilei. Aceasta susţine că bărbatul şi mama lui nu o lasă pe copilă afară din vara lui 2020, dar spune că vecinii nu doresc să fie martori, iar poliţia i-a sugerat să nu ceară să se verifice camerele de supravegheat. Iulia precizează că el este un bărbat foarte posesiv, la fel cum era şi după naşterea copilei şi că de fetiţă are grijă mama lui.

„De la început nu mă lăsa să ies singură cu fetiţa. Avea tendinţa asta de a fi foarte, foarte posesiv. Era gelos că eu stăteam mai mult cu fetiţa sau că fetiţa mă privea într-un anumit fel pe mine ca mamă şi nu-l privea pe el ca tată”, a declarat jurnalista pentru „Adevărul”.

În ultimul an de zile, aceasta a apelat la autorităţi şi diverse ONG-uri pentru a găsi sprijin şi ajutor pentru situaţia în care se află cu copilul ei. În prezent, ea poate să discute cu fetiţa doar lunea, miercurea şi vinerea în intervalul 19:30 -20:00, să o vadă o dată pe lună, de vineri până duminică, iar în această vară să o poate lua la ea timp de 2 săptămâni.

Cu toate că legea îi permite să îşi vadă fata, bărbatul nu acceptă ca acest lucru să se întâmple. Iulia Cimpoeru a apelat la Protecţia Copilului după ce nu a putut vedea copila până în martie 2021, bărbatul refuzând să răspundă la uşa apartamentului sau la telefon. Reprezentanţii instituţiei au spus că acesta „Nu colaborează cu noi”.

Cu toate că a fost vorba de o singură vizită, persoanele care au văzut fetiţa spun că ea este bine şi că nu pare să fie abuzată de tatăl şi bunica ei.

Iulia Cimpoeru afirmă că fetiţa are probleme de vedere, nu pronunţă clar anumite cuvinte şi a rămas în urmă cu materia de la grădiniţă după ce tatăl ei a decis să nu o înscrie. Aceasta mai spune că a cerut ca ea şi bărbatul să ducă copila la medic, el a spus că este de acord, dar în practică respinge apeluri şi spune că nu va merge cu fetiţa nicăieri.

După ce a luptat un an de zile cu bărbatul şi a apelat la autorităţi pentru a-şi vedea copilul care este ţinut departe de ea în mod ilegal, Iulia a ales să facă greva foamei, aceasta fiind a treia zi.

„Ziua #3 de Greva Foamei. Am o stare de rău, ameţeala, şi un nod in gat. Dacă mă ridic in picioare mă ia ameţeala şi trebuie sa stau in pat pana Îmi revin. De azi voi continua greva foamei din interior. Tot de azi, la tribunal a început vacanţa judecătorească şi nu mai are rost sa stau in fata tribunalului, mai ales ca exista pericolul sa leşin din cauza căldurii.

Îmi este dor de fetiţa mea. Chiar aşa, nimeni nu poate face nimic sa mi văd copilul? Sa fie respectat cel mai natural drept din lumea asta.”

Ea vorbeşte despre situaţia în care se află pe pagina de Facebook „Dreptate pentru Audrey” şi speră ca lumea să vadă mesajele postate de ea şi cazul să fie unul cât mai cunoscut. Ea consideră că astfel s-ar putea găsi o soluţie mai rapidă ca ea şi copilul ei să se poată vedea şi că în acest mod nu va exista posibilitatea muşamalizării cazului de către bărbat.