Ministrul Sănătăţii: Rata de imunizare mică a dus la situaţia epidemică gravă din România. Alte ţări au rata de vaccinare de 80% şi au ridicat restricţiile

„Din păcate, vedem diferenţele care sunt la procentul de vaccinare şi trebuie să ne confruntăm cu aceste cifre. Avem 33% în timp ce unele ţări sunt la 80% sau peste 60-70% şi au ridicat restricţiile, a trecut valul 4 pandemic.

Vrem o ţară ca afară, a fost şi un slogan, dar noi ca societate, nu toţi, dar avem părţi însemnate din societate care vor o ţară ca afară, dar la nivelul individului nu se doreşte să se facă mai nimic pentru chestiunea asta.” a spus Attila Cseke la Digi24.

Ministrul a precizat că un cetăţean străin „şi-a urmărit propriul interes, care este şi interesul societăţii şi s-a vaccinat”, în timp ce românii stau pe Facebook şi cred niste minciuni şi fake-news-uri.

„Trebuie să avem încredere că lucrurile sunt aşa. Altfel, am ajuns la acest 33% şi de aici vin problemele, până la urmă. Noi putem să discutăm, în două săptămâni am crescut de la 660 de paturi, acum suntem la 1320. Am dublat numărul de paturi la ATI. O să mergem în continuare şi o să creştem. Am ajuns aici pentru că avem nivelul de vaccinare atât de mic. Acesta este adevărul”, a spus ministrul Attila Cseke la Jurnalul de Seară de la Digi24.