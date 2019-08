Metoda „lover boy“, principala formă de racolare a fetelor în reţelele de proxenetism. Ce pot face victimele agresiunii sexuale

Agresorul este un tânăr de 19 ani din Bucureşti. Cei doi s-au cunoscut pe o reţea de socializare. Anchetatorii spun că, în acest timp, fata a fost obligata să se prostitueze în diverse locaţii din capitală. Tânărul de 21 de ani a fost reţinut luni pentru 24 de ore, pentru trafic de persoane şi lipsire de libertate în mod ilegal, potrivit unui comunicat transmis de DIICOT. Procurorii susţin că, în perioada 11.07.2019 – 03.08.2019, persoana vătămată şi fiica să minoră au fost cazate de către inculpat într-o locaţie din municipiul Bucureşti, restricţionându-le acestora, prin supraveghere continuă şi insuflarea unei stări de temere, libertatea de mişcare.



Drama fetelor răpite şi sechestrate şi care ajung să fie astfel victimele reţelelor de proxenetism aminteşte, potrivit experţilor în sistem, de genul de violenţe mai degrabă istorice, precum sclavia sau pirateria. Potrivit acestora, cel mai bun lucru pe care îl pot face fetele pentru a evita să devină victimele unor astfel de reţele este să fie atente la comportamentul şi şantajul emoţional la care apelează aceşti „lover-boy”.

„Dintre toate sfaturile uzuale adresate tinerelor fete, precum să nu intre în discuţii cu persoane cunoscute întâmplător, să nu schimbe numere de telefon cu acestea, să nu se angreneze pe reţelele de socializare în conversaţii cu «prieteni» virtuali, asupra unuia singur m-aş opri cu mai multă insistenţă. E vorba de comportamentul consecutiv al şantajului. Se ştie deja că modus operandi cel mai cunoscut şi aplicat este şantajul emoţional consecutiv acţiunii unui «lover boy»”, este de părere Valeriu Şuhan, fost ofiţer de poliţie judiciară.

În opinia acestuia modul de operare al celor ce racolează tinere pentru reţelele de proxenetism începe invariabil cu seducerea victimei. „Urmează apoi o întâlnire amoroasă, care este filmată în secret, iar ulterior, fata este ameninţată că imaginile respective vor fi făcute publice dacă, evident, nu îl "ajută" pe individ să câştige banii necesari pentru a ieşi dintr-o "încurcătură" închipuită. Ajutorul trebuie să constea în prostituarea nefericitei copile, iar de la prima cedare, totul este pierdut. "Lover boy" devine "gelos", începe s-o bată, sfârşind prin a o vinde unui alt nemernic. Viaţa fetei ăleia se va fi încheiat, deşi ea continue să respire... Cam ăsta e scenariul. Trist, urât, pervers, subuman dar, real”, a completat acesta.

Sfatul experţilor: fugiţi la poliţie

Anul trecut, DIICOT a trimis în instanţă un dosar în care opt persoane din Bucureşti erau acuzate că racolau fete prin această metodă pentru prostituţie în Germania. Declaraţiile de la dosar ale uneia dintre victime confirmă descrierea specialiştilor. Astfel victima povesteşte ce s-a întâmplat după ce a acceptat să plece în Italia alături de „iubitul” său pe care-l cunoştea de câteva luni. „Avem nevoie de bani că să ne facem o casă”, i-a spus acesta. În prima zi în care au ajuns în Italia, fata a fost trimisă să se prostitueze în stradă. Ea a refuzat, dar iubitul sau i-ar fi aplicat prima corecţie fizică, respectiv câteva palme şi un pumn în cap. „Acela a fost momentul în care am realizat că am fost înşelată şi că în realitate urmă să fiu bătută şi exploatată sexual. Am primit cea mai groaznică bătaie din viaţa mea, m-a lovit cu pumnii, picioarele, a tăiat un prelungitor şi m-a batut cu cablul până mi-am făcut nevoile pe mine şi mi-a plesnit carnea de pe picior”, a mărturisit femeia cum au decurs bătăile ulterioare.

„Acestor fete le-aş recomanda ca din momentul primei vorbe a şantajului, să fugă direct în braţele mamei şi ale tatălui şi împreună să meargă direct la poliţie. Cu siguranţă nu toţi poliţiştii sunt din categoria celor pripăşiţi întâmplător în meseria asta”, este sfatul lui Valeriu Şuhan, citat de mediafax.ro.

Ce pot face victimele agresiunii sexuale

Simona Voicescu, preşedinta Asociaţiei Necuvinte, care se ocupă cu protejarea victimelor violenţei domestice, recomandă victimelor ce aleg să depună plângere la autorităţi să meargă împreună cu o persoană de încredere, care o poate susţine emoţional în interacţiunile cu autorităţile şi că are dreptul să solicite să fie audiată de către o femeie poliţist. „Cel mai important lucru pentru o victimă este să ştie că nu e singură în acest proces dureros de vindecare şi pedepsire a făptaşului. Este normal ca o persoană violată sau bătută să într-o stare de şoc şi trebuie să ştie că numai ea poate decide dacă vrea sau nu să sesizeze fapta la poliţie. Este important să înţeleagă că dacă alege să nu depună o sesizare, agresorul va rămâne în libertate şi va continua să facă aceste lucruri”, a declarat aceasta.

În situaţii de pericol major, cum ar fi agresiunea fizică sau sexuală, o persoană poate reacţiona fie prin a încerca să lupte şi să fugă, fier prin a îngheţa, incapabilă să mai vorbească sau să se mai mişte, teama de a nu fi ucisă făcându-o total imobilă şi deci, vulnerabilă. Cazurile de viol în România nu sunt deloc izolate. În perioada 2016-2018 au fost înregistrate 6.200 cazuri de viol, conform datelor centralizate din tabelul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). Anul trecut au fost înregistrate, în medie, 2.5 violuri în fiecare zi. În plus, rata recidivei pentru infractori a fost de 70%, în unele cazuri la doar trei zile de la eliberare. În acest sens, este util ca fetele şi femeile să ştie ce pot face în caz de posibilă agresiune.

Dacă victima alege să apeleze la poliţie, i se recomandă să meargă împreună cu o persoană în care are mare încredere, care o poate susţine emoţional atunci când interacţionează cu autorităţile. Este util ca victima unui viol să nu facă duş sau baie înainte. Deşi asta este dificil pentru victime, hainele şi corpul pot conţine probe biologice importante în procesul de pedepsire al făptaşului. Mai mult, daca aceasta vrea să se dezbrace de hainele pe care le-a purtat la momentul agresiunii, un lucru firesc, specialiştii recomandă ca acestea să fie ţinute într-o pungă de carton sau împăturite în foi A4, pentru că astfel probele biologice nu se degradează şi autorităţile îl pot descoperi mai repede pe agresor.

La poliţie, victima are dreptul să solicite ca audierea sa să fie înregistrată audio/video. „Acest lucru nu este, din nefericire posibil peste tot, dar merită să întrebe pentru că acea înregistrare va putea fi folosită pe întreaga durată a anchetei, fără a trebui să repete experienţa traumatizantă prin care a trecut victima”, mai precizează Voicescu. În plus, victima are dreptul să solicite să fie audiată de către o femeie poliţist şi e important să ştie că poliţista/ poliţistul care se va ocupa de cazul său trebuie să o ţină la curent cu modul în care progresează dosarul său. Mai mult, victima are dreptul să soliciteze o pauză în timpul audierii, dacă doreşte şi să solicite să fie tratată cu respect dacă simte că prin comportamentul poliţistului, acesta o jigneşte.

„Audierea pentru o faptă de viol este dificilă şi victima va fi rugată să repete de câteva ori experienţa prin care a trecut. Oamenii aflaţi în stare de şoc uneori uită elemente importante care îi pot ajuta pe poliţişti la identificarea şi pedepsirea faptaşului. În camera de audiere trebuie să fie alături de ea maxim două persoane. Dacă sunt mai multe, poate solicita ca acestea să iasă din cameră”, a mai adăugat specialista. După finalizarea audierii şi recoltarea de probe biologice, specialiştii recomandă ca victima unui agresiune să consulte un expert în violenţă sexuală şi/ sau un terapeut. „Cel mai important lucru pentru o victimă este să ştie că nu e singură în acest proces dureros de vindecare şi pedepsire a făptaşului. Este normal ca o persoană violată sau bătută să într-o stare de şoc şi trebuie să ştie că numai ea poate decide dacă vrea sau nu să sesizeze fapta la poliţie. Este important să înţeleagă că dacă alege să nu depună o sesizare, agresorul va rămâne în libertate şi va continua să facă aceste lucruri”, a conchis Voicescu.

Potrivit articolului 218 din Codul penal, „Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condiţiile alin. (1)”.

