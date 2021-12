Mesaje de Crăciun 2021. Idei de urări şi felicitări pentru sărbători

Cu mult drag ne gândim la voi, acum în preajma sărbătorilor. Vă doresc din tot sufletul, SĂRBĂTORI FERICITE, toate dorinţele să vi se împlinească!

Crăciun fericit pentru cei mai buni părinti din lume! Va mulţumesc că aţi fost alături de mine de fiecare dată când am avut nevoie. Crăciun fericit, mamă şi tată!

Vă doresc ca sărbătorile de iarna să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate celor dragi. La multi ani!

Mesaje de Crăciun pentru persoana iubită

În noaptea de Crăciun vreau să văd o gramadă de stele, nu pe cer, nici pe brad, ci în ochii tăi.. Crăciun fericit, iubire!

Anul acesta nu va veni Moşul la mine, pentru că nu are ce să îmi aducă: deja am tot ce mi-aş fi putut dori de la viaţă. Te am pe ţine! Crăciun Fericit!

Nu Crăciunul mă face mai bun, ci tu, în fiecare zi, pentru că mă faci să te iubesc tot mai mult. Crăciun Fericit!

Mesaje de Crăciun pentru prieteni

Una dintre bucuriile Crăciunului este să te gândeşti la persoanele speciale din viaţă si tu esti una dintre acele persoane minunate! Să ai un Crăciun fericit!

Pe la colţuri unii spun, că există Moş Crăciun. Că i-aţi scris şi c-o sa vină, să v-aducă-n pumni lumină! Lângă brad şi lângă foc, să v-aducă mult noroc!