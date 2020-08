Medic român din UK: Nivelul discuţiilor din România despre COVID-19 e penibil. Medicina a ajuns terfelită de politicieni cu interese

„Nivelul la care s-a ajuns în România cu discuţiile despre covid este unul interesant, în sensul de penibil, adică provoacă stări extrem de neplăcute, cu efect nedorit, foarte greu de suportat. Părerile medicale sunt ori non existente, ori sunt spurcate în cel mai murdar mod posibil de oameni care nu au nicio legătură cu medicina şi care uită că înjurând în public nu fac decât să se eticheteze pe sine”, a scris Tudor Toma pe Facebook.

Acesta argumentează că cei mai afectaţi de aceste discuţii sunt pacienţii, care ajung să să nu se mai poată încrede în nimeni.

„Este foarte mare păcat că marii profesori de pneumo, de infecţioase, de ati, toţi marii preşedinţi de societăţi medicale şi de tot ce înseamnă medicină in România tac, nu apar public să vorbească, şi lasă ca profesia să fie terfelită de politicieni cu interese, de oameni care sunt buimăciţi şi bombardaţi cu tot felul de informaţii publicate de jurnalişti care nu ştiu să citească un articol ştiinţific, care au si ei interese, sau care trăiesc într-o poveste. La toate astea se adaugă grupul specialiştilor de carton, a medicilor care poate sunt inteligenţi, citesc, dar care interpretează dovezile ştiinţifice după cum vor ei, fiindcă cred că pot, fiindcă aşa s-a putut în trecut, ori fiindcă au alte motivaţii legate de notorietate, clinici private, sau mai ştiu eu ce. Efectul nedorit in final se răsfrânge tot asupra pacientului, care atunci când are nevoie de un sfat nu mai ştie la cine să apeleze, pe cine să mai creadă. În final, o problemă colectivă la rezolvarea căreia am putea toţi să contribuim cu câte puţin este lăsată să se spargă în mici probleme individuale, de care multora nu le pasă”, a mai relatat medicul.

Tudor Toma a dat mai apoi exemplul unui pacient de 65 de ani care ar mai fi putu trăi „bine mersi încă 10-20 de ani” dacă nu ar fi suferit complicaţii din cauza COVID-19.

„Însă cui îi pasă? Norocul lui este că scapă. Altfel, pentru negaţionişti, e doar problema lui, a pacientului, şi oricum nu murea de covid, murea de pneumomediastin. Pentru medici e o problemă, care n-ar trebui să fie, dar pe care încearcă să o rezolve şi îi alertează colegial pe alţii. Pentru politicieni nu contează, fiindcă este doar un singur caz. Pentru jurnalişti e ceva plictisitor, deşi imaginile arată un plămân sfâşiat, cum rar se vede şi la fel ar putea să păţească şi alţii dacă nu se protejează. Iar pentru artişti şi scenarişti, filmakers - aceştia ar putea scrie un roman cu spioni care va fi film, speculând faptul că pacientul este de fapt un chinez deghizat în italian, care şi-a bombat pieptul cu aer doar fiindcă îl urăşte pe Trump, iar imaginile de pe CT explică situaţia de astăzi sau de ieri de la Casa Albă, un pacient fiind dus la spital cu leziuni similare, după ce a fost împuşcat de Secret Service. Şi tot aşa...”, conchide medicul.