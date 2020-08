Medicii de familie propun măsuri pentru limitarea infectărilor cu COVID-19, la început de an şcolar

Astfel, medicii de familie propun informarea părinţilor astfel încât să îi ţină acasă pe copii la primele semne de afecţiuni respiratorii, renunţarea la eliberarea unor documente cerute la început de an şcolar medicilor de familie, vaccinarea antigripală gratuită a elevilor, dar şi ”transformarea programului Cornul şi Laptele într-un program de tip Masca şi Dezinfectantul”.

”În contextul pandemiei cu SARS Cov-2, debutul anului şcolar 2020-2021 este o mare provocare mare nu doar pentru populaţie, cadre didactice şi autorităţi, ci şi pentru medicii de familie. Societatea Naţională de Medicina Familiei, la solicitarea membrilor săi, a făcut o analiză a principalelor probleme care pot să apară în această perioadă şi a stabilit o serie de propuneri pentru preîntâmpinarea lor şi pentru diminuarea riscurilor atât pentru profesionişti cât şi pentru pacienţi”, se arată într-un comunicat de presă transmis, marţi, de SNMF.

Potrivit sursei citate, toamna există o incidenţă crescută a virozelor respiratorii şi debutul infecţiilor gripale, la care se adaugă, în acest an, o transmitere comunitară crescută a infecţiei cu SARS COV2. În plus, începerea anului şcolar implică o intensă activitate birocratică medicală, întrucât se cer avize, scutiri, adeverinţe, dosare medicale etc. şi se aglomerează activitatea la cabinete pentru obţinerea acestor acte medicale.

Astfel, SNMF prezintă o serie de măsuri pentru a încerca limitarea răspândirii infecţiei cu SARS Cov-2 în contextul începerii anului şcolar.

1. Responsabilizarea şi implicarea familiei, pentru a fi identificate rapid cazurile de copii cu afecţiuni respiratorii acute şi izolarea acestora la domiciliu.

”Nu există criterii clinice validate ştiinţific de diferenţiere clinica certă între infecţia COVID 19, gripă şi virozele sezoniere; prezenţa în şcoală şi ulterior în sălile de aşteptare de la cabinetele de medicina de familie, a elevilor cu oricare dintre afecţiunile enunţate reprezintă un risc semnificativ pentru răspândirea acestor boli, inclusiv a infectiei cu SARS COV 2”, afirmă reprezentanţii medicilor de familie.

SNMF propune distribuirea de materiale cu informaţii clare, scurte şi precise către părinţi privind identificarea precoce a semnelor de infecţii respiratorii şi instruirea părintelui în şcoala, prin intermediul media, cabinete, cu privire la atitudinea de urmat: copilul va fi reţinut la domiciliu chiar şi la semne minore de boală şi medicul de familie va fi contactat telefonic .

2. Renunţarea la birocraţia specifică începutuilui de an şcolar, pentru limitarea prezentării la cabinetele medicilor pentru demersuri birocratice care suportă amânare şi pentru care este dificil de realizat o programare fără a afecta îngrijirea persoanelor care se prezintă pentru starea de boală.

Astfel, se propune să renunţe la eliberarea:

-adeverinţelor medicale care să ateste capacitatea copilului de a participa la orele de sport. Vor fi solicitate medicilor de familie doar adeverinţe care atestă încadrarea într-o categorie scutită de efort fizic;

-aviz epidemiologic pentru (re)intrarea în colectivitate;

-fişa de vaccinări;

-adeverinţe de boli cronice pentru părinţi (deşi nu există această cerinţă în legislaţie, anumite şcoli şi licee solicită astfel de documente);

-adeverinţă medicală pentru înscrierea în colectivitate (deşi este nevoie de acest document numai la intrarea într-un nou ciclu de învăţământ, unele unităţi şcolare solicită pentru toţi elevii un astfel de document, care are doua pagini şi presupune examen clinic complet pe aparate şi sisteme, înregistrarea greutăţii, înălţimii, TA etc.)





Totodată, se propune utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă în situaţia în care şcoala solicită anumite documente pe care medicul de familie le eliberează, comunicare între medic de familie, şcoală şi părinte.

3. Alte propuneri, precum redirecţionarea fondurilor din programe sociale, vaccinarea antigripală gratuită a copiilor de vârstă şcolară, proceduri clare pentru testarea şi managementul copiilor din colectivităţi suspecţi de infecţia cu SARS COV-2 (conform definiţiei de caz).

”Propunem transformarea programului Cornul şi Laptele într-un program de tip Masca şi Dezinfectantul, astfel încât fondurile deja prevăzute în buget să fie cheltuite mai eficient şi mai riguros, pe lângă fondurile necesare pentru investiţii specifice perioadei epidemice”, arată Societatea Naţională de Medicina Familiei.