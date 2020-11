Medicii de familie acuză că nu au fost informaţi cum să trateze bolnavii de COVID-19. „Tratăm simptomatic. E nevoie de o orientare mai clară”

Este necesar sau nu un protocol de tratament pentru formele uşoare de COVID-19 care sunt în monitorizarea medicilor de familie?

Dr. Gabriel Zanfir este medic de familie în comuna Mischii, judeţul Dolj, a declarat pentru Mediafax că el nu face decât monitorizarea celor 1 pacienţi cu COVID-19 pe care-i are, nu şi tratament.

„Situaţia, în general, ne cam depăşeşte pe toţi pentru că nici medicii de familie nu au fost destul de bine informaţi. Noi ne-am mai sfătuit cu colegii din cardiologie, din pneumologie. Colegii nu prea ştiu nici ce să ne spună. Doar, dacă e vreun tratament, trebuie urmat la spital. Da, dar vedeţi, pacientul nu poate să ajungă la spital pentru că spitalul deja e plin“, a declarat dr. Gabriel Zanfir. Acesta a mai spus că le prescrie pacienţilor săi infectaţi cu noul coronavirus să ia vitamine, iar dacă ”tratamentul” nu funcţionează, le indică să sune la 112.





Medicii din Bucreşti nu se împiedică în protocol

Dr. Rodica Tănăsescu, medic de familie în Bucureşti, spune că nu trebuie să ne isterizăm pentru că lipseşte acest protocol şi că şi în lipsa lui, pacienţii cu forme uşoare de COVID-19 sunt trataţi. ”În primul rând că, un pacient care este asimptomatic, nu are nevoie de tratament. Dacă are simptome de răceală, atunci ia paracetamol, ibuprofen, medicamente pentru tuse, pentru nas înfundat, de durere de cap, depinde ce are. Nu se ia antibiotic pentru cei cu simptome uşoare care stau acasă, nu se iau derivaţi de heparină – deci anticoagulante – nu se iau derivaţi de cortizon sau antivirale. Pentru aceste categorii de tratamente trebuie mai întâi investigaţii medicale”, explică dr. Tănăsescu.

Orice fel de medicamente se iau la indicaţia medicului de familie, cu care pacientul ia legătura de când este depistat pozitiv. ”Şi medicul de familie îl monitorizează. Dacă apar simptome mai severe, atunci medicul de familiie îl îndrumă, el sună Salvarea şi se duce la evaluare”, adaugă dr. Rodica Tănăsescu.

Specialistul mai spune că, într-adevăr, nu există în acest moment un protocol pentru pacienţii cu simptome uşoare: ”Ştiu că este pe cale să apară, dar fiind vorba de forme uşoare, se dau simptomatice.”

Dar, dat fiindcă există atâtea necunoscute, mai spune dr. Tănăsescu, unii medici de familie s-ar putea teme că e nevoie de o orientare mai clară. ”Dar, în principiu, tratăm aşa cum tratăm orice viroză cu simptome relativ uşoare. E adevărat că şi eu mai prescriu, uneori, vitamina D sau vitamina C sau zinc, care nu vindecă nimic, dar cresc un pic capacitatea de răspuns imun.”





„Am monitorizat şi în lipsa legii”

Dr. Tănăsescu mai spune că şi atunci când nu a existat o lege care să oblige medicii de familie să monitorizeze bolnavii cu simptome uşoare de COVID-19, totuşi, medicii de familie au făcut-o în baza bunului simţ. ”Până acum zece zile, pacienţii mergeau la spital să fie evaluaţi de un infecţionist şi făcute câteva investigaţii şi abia apoi lăsaţi acasă. Acum, îi monitorizăm direct noi, asta fiind în avantajul evitării aglomerării spitalelor, dar există şi realitatea că noi îi monitorizăm, fără să avem nicio investigaţie. Din acest punct de vedere, ar fi poate nevoie nu neapărat de un protocol, ci de o recomandare, pentru că eu îmi cunosc pacientul. Şi într-un fel abordez pacientul care nu are niciun risc – nu are boli cardiovasculare, să spunem – şi altfel îl abordez pe cel cu risc”, conchide dr. Rodica Tănăsescu.