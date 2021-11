Maia Morgenstern, spitalizată pentru o scurtă perioadă, subliniază ironia chestionarului de feedback primit de la Ministerul Sănătăţii

Morgenstern a continuat: „Sunt foarte mulţumită, slavă Domnului! Nu am de ce să mă plâng. Lucrurile au mers şi merg bine, sunt profund recunoscătoare. Zău, aşa. Bun. Urmează o altă serie de întrebări, la care trebuie să răspund cu da sau nu. Iată, de exemplu: A trebuit să cumpăraţi medicamente... da. Sau: Vi s-au solicitat bani sau atenţii? Răspunsul meu vine prompt: Nu! Nu! Nu! Urmează chestionarul: V-aţi gândit să raportaţi ministerului faptul că vi s-au solicitat... Răspunsu meu: Nu mi s-au solicitat... etc. Răspuns (oficial): Opţiune incorectă”.





În încheierea relatării, actriţa punctează: „Mesajul greşit - doar acesta - a fost taxat cu 0.05€. Opţiunile incorecte... se plătesc. Sau: greşelile se plătesc. Acum - şi prin SMS. Păi, râd. Fireşte că râd. Cum, Doamne iartă-mă, să nu râd?”.

„Primesc SMS de la Ministerul Sănătăţii (cred). Un fel de sondaj. Ceva gen: puteţi răspunde gratuit şi anonim. Ok. Sunteţi mulţumit de serviciile medicale, implicare, curăţenie, tratament etc.? Punctaj de la 1 la... 4. Mesaj după mesaj, one of a time, cum ar fi. Avertizare, după fiecare: poate genera costuri suplimentare. Nu contează! 4 peste tot!”, a explicat ea.