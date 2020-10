Imagini incredibile la Institutul Oncologic Bucureşti. Zeci de pacienţi cu cancer, înghesuiţi pe holuri, aşteptând să fie testaţi de Covid

”Aceasta este doar jumatate din coada la care stau bolnavii de cancer de la Fundeni, inainte de internare, pentru a fi testati de Covid. Este spatiu inchis, doamnelor si domnilor, cei mai multi dintre oamenii de acolo au sistemul imunitar compromis din cauza citostaticelor, doar ca unora dintre dumneavoastra nu li se pare nimic "fishy" in atitudinea autoritatilor fata de noi toti. Pe de o parte, purtam masti toata ziua, ne vor inchide noaptea in case, pe de alta, in spitalele de stat se intampla ce vedeti si dumneavoastra. Cum de se raspandeste sarscovul asa repede? Cum vedeti. Imaginea este de azi”, se spune în postarea de pe pagina de Facebook a Cristinei Severin.