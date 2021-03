Florin Cîţu: Numărul de paturi din ATI a scăzut de la începutul anului. Ministerul Sănătăţii să vină cu soluţii să crească numărul la 1.600

„Am fost la întâlnirea CNCCI duminică, iar informaţiile nu au fost foarte bune. Numărul de paturi din ATI a scăzut de la începutul acestui an. Am spus clar că nu vreau să văd acest lucru, dar unii manageri de spitale au decis că trebuie să le reducă. De aceea am decis să creştem la 1.600 numărul de paturi ATI în perioada următoare. Nu lipsesc resursele. Sunt resurse necesare pentru a creşte numărul de paturi. Ministerul Sănătăţii să vină cu soluţii, să crească numărul la 1.600. Ieri ştiu că au avut o întâlnire, încă nu am avut o discuţie cu ministrul Sănătăţii, dar am cerut inspecţiei să meargă în fiecare spital şi să vadă situaţia reală. Acum sunt 1.408 paturi”, a declarat premierul, potrivit Digi 24.

„Dacă vrem să păstrăm economia deschisă depinde doar de noi. Nu toată lumea a înţeles acest lucru şi astăzi vedem că evoluţia merge în direcţia în care trebuie introduse noi restricţii. Le-am introdus deja. Nu sunt adeptul unor restricţii dure. (...) Suntem deja în valul trei şi fac apel la toţi medicii să fie atenţi. Am trecut anul trecut printr-o perioadă mult mai dificilă, vom face faţă şi de data asta”, a spus premierul. . Florin Cîţu a mai spus că România a intrat în valul al treilea al pandemiei, iar menţinerea economiei deschisă depinde „de noi”.