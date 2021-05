Evenimentele private ar putea fi organizate, de la 1 iunie, doar cu persoane vaccinate anti-COVID-19

Întrebat când ar putea fi organizate evenimente private, premierul a spus: "Când ne vom vaccina. Este iarăşi o propunere pe care am făcut-o pentru Comitetul interministerial pentru vineri, pentru a avea evenimente private doar cu persoane vaccinate. (...) De la 1 iunie. Avem o ţintă, trebuie să nu grăbim lucrurile, să le permitem oamenilor să se vaccineze", a preciczat Florin Cîţu, citat de Agerpres.

Întrebat, de asemenea, dacă nu e vorba despre discriminare să se facă facilităţi pentru cei vaccinaţi, cum ar fi accesul în restaurante, la capacitate maximă şi a precizat că este vorba despre o propunere care va fi discutată de toate ministerele implicate.

„Eu am spus cum aş vedea eu lucrurile şi acestea sunt propunerile. Există un mod de a motiva populaţia, fiecare ţară are propriul mod de a motiva populaţia. Dacă Germania are beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că şi pentru noi este ok. Este singura soluţie pentru a scăpa de pandemie”, a declarat şeful Guvernului.

Premierul Florin Cîţu a anunţat, marţi, că, dacă se atinge ţinta de vaccinare de 5 milioane de persoane, la 1 iunie se va putea renunţa la masca de protecţie la plajă sau în drumeţiile montane.