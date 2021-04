Povestea pensionarei care a donat 4.000 de euro pentru un spital de copii

Pensionara se numeşte Maria Roman şi a plecat din România înainte de 1989, la vârsta de 38 de ani. De profesie inginer proiectant, aceasta se săturase de regimul comunist aşa că a plecat într-o excursie în străinătate şi a refuzat să se mai întoarcă, potrivit pressone.ro.

Banii donaţi i-a obţinut parţial în urma unei decizii judecătoreşti în care a încercat să-şi recupereze pământurile confiscate la colectivizare, la Şinca Veche, localitate aflată la 27 de kilometri de Făgăraş. Procesul a durat opt ani. Celaltă parte din banii donaţi au fost economisiţi.





Donaţia pensionarei sprijină iniţiativa Asociaţiei Dăruieşte viaţă de a finaliza construcţia unui spital pentru copiii bolnavi de cancer.





„În Occident, actele făcute benevol reprezintă ceva obişnuit. N-a fost mare lucru: m-am urcat în tren, m-am dus la Bucureşti, am întrebat pe acolo în ce direcţie s-o iau că noi, ardelenii, ştim Piaţa Romană, Piaţa Constituţiei, Victoriei şi cam atât. Am ajuns la sediul asociaţiei, am lăsat donaţia şi apoi m-am întors acasă”, a declarat Maria Roman.