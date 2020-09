Cod portocaliu de COVID 19. Cocktail-ul de împrejurări care favorizează pandemia cu noul coronavirus

În Bucureşti şi la Iaşi nu mai sunt locuri libere la Terapie Intensivă pentru pacienţii infectaţi cu noul coronavirus, iar la nivel naţional, jumătate din paturile de la ATI sunt ocupate. Asta în condiţiile în care România a depăşit pragul critic de infectări în 24 de ore, de marţi până ieri fiind înregistrate 2.158 de noi îmbolnăviri, cu 550 de pacienţi internaţi la Terapia Intensivă. De la debutul epidemiei şi până acum, 4.825 de persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19 au decedat, dintre care 33 în ultimele 24 de ore.

Cifrele confirmă pronosticul prof.dr. Alexandru Rafila, membru în Comitetul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, care a declarat că nu este exclus ca, în această săptămână, să înregistăm cifra de 2.000 de cazuri pe zi.

„Toate ţările din UE se află pe un trend crescător. Multe dintre statele membre, în perioada verii, au înregistrat puţine îmbolnăviri şi, practic, acolo discutăm foarte clar de un al doilea val. Noi suntem, practic, în aceeaşi situaţie, cu diferenţa că, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în multe ţări din UE, noi am avut un număr destul de mare de cazuri permanent şi atunci am avut o creştere liniară, începând cu dată de 1 iunie şi cu momente de stabilizare, de o săptămâna-două, după care numărul de cazuri creştea în continuare. Sunt preocupat de cifrele pe care le-am văzut la raportarea testelor efectuate duminică, când pe de-o parte am avut un record pentru o zi de duminică şi am avut 20% din probele testate pozitive, ceea ce mă face să cred că suntem într-un moment de transmitere comunitară intensă şi nu este exclus ca, în această săptămână, să înregistrăm acea cifră la care toată lumea face referire: 2.000 de cazuri“, a spus Rafila, înainte de publicarea cifrelor oficiale de miercuri.

Epidemiolog: „Eu nu m-aş grăbi să mă pronunţ“

Conf.dr. Emilian Popovici, vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, spune că în funcţie de datele problemei se vor putea lua alte măsuri dacă autorităţile consideră că actualele nu sunt suficiente. „Prima etapă este cea în care să te asiguri că populaţia respectă setul de măsuri sanitare. Abia în etapa a doua se schimbă, eventual, setul de măsuri, în sensul că se înăspresc sau se schimbă încadrarea de la o stare de alertă la una de urgenţă”, a mai spus conf.dr. Emilian Popovici.

În acest moment, consideră epidemiologul, este foarte complicat să faci proiecţii. „Şi de aceea sunt rezervat. Pentru că sunt o serie de evenimente care s-au sumat: au fost încheierea concediilor, redeschiderea şcolilor, alegerile – la care nu putem să legăm nimic pentru că a trecut prea puţin timp, vom putea vorbi abia peste două săptămâni – şi apoi urmează răcirea vremii. La temperaturi sub 10 grade va fi acea activare a COVID-ului de care s-a tot vorbit. Sunt elemente care-ţi aruncă în aer orice prognoză faci”, a atras atenţia dr. Popovici.

Dincolo de speculaţii şi prognoze, în spitalele COVID-19 din Capitală – una dintre zonele roşii – nu mai sunt locuri pentru pacienţi şi nici în spitalele-suport situaţia nu e mult diferită. În lipsa locurilor la ATI, mulţi pacienţi în stare gravă rămân în izolatorul camerei de urgenţă până se eliberează un pat sau sunt transferaţi cu riscuri mari la alte unităţi sanitare din proximitate.

„Acum noi avem ocupat cam 55% din capacitatea paturilor de la ATI pentru pacienţii COVID. Dacă acest procent va continua să crească într-un ritm accelerat, pot apărea probleme foarte serioase. Lucrurile se complică şi din cauza asta sper să fim suficienţi de precauţi să nu repetăm o experienţă prin care au trecut Franţa, Spania sau Italia“, a avertizat Rafila.

Premierul Ludovic Orban s-a declarat, la rândul lui, îngrijorat de evoluţia epidemiei şi a precizat că situaţia va fi analizată într-o videoconferinţă pe care o va avea cu prefecţii. El a subliniat că se doreşte o mai mare seriozitate în privinţa implementării măsurilor de restricţie.

Cum răspunde Europa la explozia de infectări

Cu cele 2.158 de cazuri noi în 24 de ore raportate ieri, România înregistrează o proporţie alarmantă de 112 cazuri noi la milionul de locuitori. Această cifră este departe de ceea ce se întâmplă în Spania, care se confruntă cu o explozie a îmbolnăvirilor: ultimele cifre disponibile arată 212 cazuri noi la un milion de locuitori, şi a fost solicitat sprijinul armatei. Situaţia este gravă şi în Moldova (206) şi Olanda (175). Şi Franţa are multe infectări: 123 de cazuri noi la milionul de locuitori (situaţie comparabilă cu cea din SUA, unde sunt 130) - iar în mai multe metropole franceze au fost reintroduse restricţii.

Cifra din dreptul României este mai mare chiar decât cea înregistrată în Marea Britanie (105 cazuri noi la milionul de locuitori). Şi această ţară a luat în calcul sprijinul armatei: „Vor fi necesare măşti în mai multe situaţii, va exista o aplicare mai dură a regulilor, iar armata ar putea fi adusă pentru a ajuta poliţia“, a spus săptămâna trecută premierul Boris Johnson.

Această cifră plasează România între Slovacia (103 cazuri noi la milionul de locuitori) şi Cehia (183), ţări care au anunţat luni că vor reintroduce starea de urgenţă.

Cu excepţia Moldovei, vecinii stau mai bine: Ungaria are 92 de cazuri noi la milionul de locuitori, Ucraina - 83, Bulgaria - 39, la fel ca şi Grecia. Iar Serbia, după două vârfuri în aprilie şi iulie, a ajuns săptămâna trecută la doar 9 cazuri la milionul de locuitori şi cifra e în scădere.

Ce sisteme de climatizare din spaţiile de birouri cresc riscul de infectare cu noul coronavirus

Sistemele de ventilaţie din multe clădiri moderne de birouri, care sunt concepute pentru a menţine temperaturile confortabile la un nivel constant, pot creşte exponenţial riscul de expunere la noul coronavirus, în special în timpul iernii, se arată într-un studiu realizat de cercetătorii Universităţii din Cambridge, publicat în Journal of Fluid Mechanics.

Este vorba de sistemele de ventilaţie „mixing ventilation systems”, care pe perioada iernii, pentru o eficienţa energetică crescută, introduc în spaţiile de birouri aer curat după ce în prealabil acesta a fost amestecat cu cel existent în clădire. Aceste sisteme de climatizare nu necesită radiatoare de căldură pentru că prin amestecarea aerului curat şi rece cu cel „murdar” dar cald se asigură o temperatură optimă în încăperi. Practic, calculatoarele şi angajaţii încălzesc spaţiul de birouri, lucru extrem de eficient din punct de vedere economic. Drept urmare, gradul de ventilare al respectivelor spaţii foarte etanşe din clădirile de birouri este mult inferior, iar aerosolii prin care este răspândit noul coronavirus sunt recirculaţi şi rămân în încăperi perioade mari de timp, crescând astfel riscul de infectare.

SARS-CoV-2, transportat de dioxidul de carbon

„Înţelegerea rolului ventilaţiei este esenţială pentru estimarea riscului de contractare a virusului şi pentru a ajuta la încetinirea răspândirii acestuia. (...) Aerosolii care pot conţine SARS-CoV-2 sunt transportaţi împreună cu dioxidul de carbon produs prin respiraţie în întregul spaţiu de birouri prin acest tip de sisteme de ventilaţie. Aerisirea insuficientă poate duce, astfel, la o concentraţie ridicată de dioxid de carbon infectat crescând astfel şi riscul de expunere la noul coronavirus”, a declarat profesorul Paul Linden de la Departamentul de matematică aplicată al Universităţii din Cambridge, care a condus studiul.

Mai vechi şi costisitoare, dar mai sigure

Experţii britanici susţin că alte sisteme de ventilaţie, de concepţie mai veche, pot preveni răspândirea noului coronavirus. Este vorba de sistemele bazate pe circularea aerului. Practic, aerul rece şi curat este introdus prin fante aflate în parte de jos a încăperilor, iar cel „uzat” este extras prin prize aflate în tavan.

Odată cu scoaterea aerului cu dioxid de carbon ajung afară şi eventualele particule microscopice care conţin noul coronavirus.Aceste sisteme de ventilaţie sunt, din păcate, mai puţin frecvente pentru că necesită un consum de energie suplimentar pentru încăzirea spaţiului cu ajutorul unor radiatoare legate la sistemul de termoficare. Experţii britanici de la Cambridge susţin că, atunci când este proiectată corespunzător, acest tip de ventilaţie cu deplasarea aerului poate reduce serios riscul de răspândire a aerosolilor emişi în timpul respiraţiei şi pot minimiza, astfel, pericolul de infectare cu noul coronavirus.

Specialiştii speră ca în viitorul apropiat să finalizeze un algoritm prin care să se poate estima riscul de îmbolnăvire într-un astfel de spaţiu de lucru, „Pentru a ne da seama cu se răspândeşte coronavirus în astfel de spaţii trebuie să analizăm unde se îndreaptă respiraţia oamenilor atunci când expiră şi cum se schimbă fluxul acesteia în funcţie de ventilaţie. (…) Folosind aceste date, vom putea estima riscul de contracta SARS-CoV-2 în diverse spaţii de lucru, în transportul în comun sau în şcoli”, a mai spus Paul Linden. Până atunci, expertul îi sfătuieşte pe cei care ocupă aceste spaţii să încerce prin orice mijloace să ventileze cât mai bine încăperile şi să poarte măşti de protecţie.