Cîmpeanu: Îndrăznesc să fiu optimist şi să fiu convins că nu vom ajunge în situaţia în care vom fi nevoiţi să închidem şcolile din nou

"M-am încărcat de energie pozitivă, chiar mai mult decât am sperat, atunci când i-am văzut, mai ales pe cei mici cât de bucuroşi sunt că se regăsesc, o imagine greu de descris în cuvinte, dublat de bucuria pentru faptul că în cele mai multe şcoli regulile s-au respectat încă şi mai mult decât m-aş fi aşteptat, deci cadrele didactice şi părinţii fac eforturi pentru a fi mai înţelegători. Nu spun că nu au fost situaţii în care s-au creat aglomerări, am spus de la bun început: cine încearcă să împiedice părinţii sau bunicii să îi ducă pe cei mici la şcoală cred că încearcă degeaba. Una peste alta, lucrurile s-au derulat bine şi este un motiv de mare satisfacţie", a declarat Sorin Cîmpeanu, luni seară, la Realitatea Plus.

Ministrul a răspuns şi afirmaţiei fostului preşedinte Traian Băsescu, care apreciază că şcolile se vor reînchide în câteva săptămâni.

"Atât timp cât riscul nu poate fi eliminat complet, prudenţa şi responsabilitatea trebuie să rămână parametrii principali zi de zi. Cu tot respectul faţă de domnul preşedinte, îndrăznesc să fiu mai optimist şi să fiu convins că în şcoli nu se vor crea focare în aşa fel încât să fim nevoiţi să le închidem. Dacă acest lucru se va întâmpla, fiind responsabili, nu vom ezita să luăm, cu tristeţe, aceste măsuri, dar eu personal, îndrăznesc, ca părinte, ca profesor, ca manager de instituie de învăţământ românesc - şi am enumerat aceste trei calităţi înaintea celei de ministru - îndrăznesc să fiu optimist şi să fiu convins că nu vom ajunge în situaţia în care vom fi nevoiţi să închidem şcolile din nou”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.