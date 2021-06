Ciclonul care a produs tornada devastatoare din Cehia vine spre România. Ce spun meteorologii

„Aerul mai rece care va coborî peste România se va intersecta cu cel fierbinte şi umed existent şi din acest motiv ne aşteptăm la vijelii puternice, vânt care va avea rafale chiar şi de peste 100 km/h, ploi torenţiale ce vor adice cantităţi mari apă în scurt timp, grindină ce poate fi de dimensiuni medii şi mari. 33 de judeţe se afla sub cod portocaliu de furtuni, iar alte 8 plus Capitala sub cod galben. Totodată, codurile de furtună se suprapun peste cele de caniculă valabile pe parcursul zilei de astăzi", a explicat meteorologul Simona Căpşună, conform observatornews.ro.

Cel puţin patru morţi şi sute de răniţi după tornada devastatoare din Cehia

O tornadă însoţită de grindină rar întâlnită în Europa a lovit joi seară de-a lungul graniţei de sud a Republicii Cehe, măturând clădiri şi case ale unor localităţi şi sate din regiunea Moraviei de Sud. Cel puţin patru oameni au murit şi sunt sute de răniţi, fiind trimise în ajutor echipe de salvare, inclusiv din Austria şi Cehia, dar şi armata cehă.

Tornada de joi seara a lovit cu rafale de vânt care au atins 219 de kilometri pe oră şi a smuls accoperişurile caselor şi copaci din rădăcini.