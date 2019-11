Centrul „MagicHOME” Fundeni a fost finalizat; va deveni funcţional din ianuarie 2020

"Este povestea unei mame dintr-un sat de acolo, unde este MagicCamp, tabăra pentru copii bolnavi. O mamă pe care am întâlnit-o pe uliţă, pe care am întrebat-o de ce nu a venit ceva mai repede cu copilul la tratament. Pentru copilul dânsei era prea târziu. Ce mi-a răspuns atunci acea doamnă sunt câteva cuvinte pe care nu le voi uita în viaţa mea. Acele cuvinte sunt: 'Nu am eu bani de Bucureşti'. 'Nu am eu bani de Bucureşti' înseamnă de fapt trei lucruri: înseamnă nu am unde să stau, nu am ce să mănânc la Bucureşti şi nu am bani de şpagă la medic. (...) Ne-am propus atunci un proiect mic. Acum doi ani şi jumătate, când am început să ne căutăm o casă, ne-am propus un proiect mic şi astăzi suntem în cu totul alt punct", a explicat Vlad Voiculescu, fondatorul „MagiCAMP" şi "MagicHOME".





Melania Medeleanu, de asemenea fondator al "MagiCAMP" şi "MagicHOME", a spus că sunt 14 "MagicHOME" în opt oraşe: Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Târgu Mureş, Chişinău, Viena.