Aurora Cornu, prima soţie a scriitorului Marin Preda, a murit la Paris

Raluca Prelipceanu a anunţat duminică, 14 martie, că Aurora Cornu a murit la Paris.

„O veste năpraznică pe care am primit o in aceasta noapte s-a stins într-un spital din Paris Aurora Cornu, om de litere, poeta, fosta soţie a scriitorului Marin Preda, dar si cea care a ctitorit mânăstirea de la Cornu şi pe care am avut privilegiul să o cunosc. Ultimele cuvinte pe care mi le a adresat şi pe care le adresa tuturor celor care îi călcau pragul în ultima vreme sunt singurele care contează: je vous aime însoţite de un zâmbet larg. Dumnezeu sa o primească în iubirea Sa. Dumnezeu sa o odihnească”, a scris pe Facebook Aurora Prelipceanu.

În urmă cu cinci ani, într-un interviu acordat ziarului Adevărul, Aurora Cornu a povestit cum l-a întâlnit pe Marin Preda.

„Ne-am contrat o dată la cantina scriitorilor. După vreun an, ne-am revăzut la mare. Eu eram cazată la Vasile Roaită şi aveam o cameră mică, în curte. Am cerut o cameră mare, în clădirea principală, care era goală. Şi vine Marin cu repartiţie chiar pe camera mea. Am început să-mi strâng lucrurile – eu sunt foarte rapidă când plec, ceea ce i-a terorizat întotdeauna pe bărbaţii mei! Repeziciunea cu care eu pot dispărea din viaţa cuiva îi făcea să nu rişte. Eu nu stăteam la discuţie. De altfel, asta se vede în fotografia făcută de Bauh, în România, când aveam 19 ani. M-am speriat şi eu, pentru că uite: cine ar vrea să aibă de a face cu aşa ceva? Cine să se joace cu mine? Fata din fotografia asta nu e o femeie normală. Nu e de măritat.



Ce a făcut Marin Preda când a văzut că vă strângeaţi lucrurile? A rămas fascinat. Geanta mea era făcută. Şi a zis: „Dacă vreţi să păstraţi camera, păstraţi-o“. Nu, nu, eu nu primesc favoruri de la Marin Preda, cu care mă ignorasem un an de zile, dar între timp îi citisem „Întâlnirea din pământuri“. Deci m-am mutat în camera mică din curte. După care ne întâlneam cu toţi scriitorii pe cearşafuri, la mare. Într-o zi, nu mai ştiu ce scriitoare era, Sanda Movilă poate, o scriitoare foarte nervoasă, şi Marin căuta nu ceartă, ci lucruri contrariante. Au început să se contrazică, iar eu i-am pus doar mâna pe braţ, să-l opresc. El s-a oprit din ceartă. În clipa aceea a fost totul.”

Aurora Cornu CV

Data şi locul naşterii: 6 decembrie 1931, Proviţa de Jos, Prahova.



Cariera:



- A început să scrie versuri de la 14 ani. Figurează în „L’Histoire des Littératures Etrangères“ (colecţia la Pléiade).



- Între 1954 şi 1959 a fost prima soţie a scriitorului Marin Preda.



- În 1965, se instalează la Paris.



- Între 1967 şi 1978 colaboreazăla emisiunea literară a Monicăi Lovinescu, de la Europa Liberă.



- În 1970, joacă în filmul lui Eric Rohmer, „Le Genou de Claire“, nominalizat la Globurile de Aur.



- În 1972, la Londra, produce şi pune în scenă „Bilocation“, film premiat la Psychic Film Festival New York- Montreal.



- Între timp se căsătorise cu Aurel Cornea, inginer de sunet la televiziunea franceză. Soţul său a fost luat ostatic în Liban (1986) împreună cu alţi jurnalişti.



- A publicat: „Romanian Fugue in C Sharp“, 2003, tradusă în limba română sub titlul „Fugă spre centru“, editura Albatros, 2005; „Castel pentru o persoană“, poeme, editura Albatros 2004. Marin Preda, „Scrisori către Aurora“, Editura Albatros, 2001. În 2015 au apărut la editura Vinea două volume de versuri: „Noaptea despărţirilor“ şi „La nuit des abandonnées“ iar în 2016 culegerea bilingvă „Zece scurte povestiri“.



A fondat Mănăstirea de la Cornu.

