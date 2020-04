Apreciaţi în „linia întâi“, umiliţi în comunitate: Medic rezident, dat afară din casă. „Este inuman ce se întâmplă, efectiv se ia în batjocură medicul“ VIDEO

„Am fost sunată pe 31 martie de propietar, spunându-mi că ar fi bine să plec, că sunt medic, că lucrez în spital şi că a început lupta pentru supravieţuire şi că ei îi e teamă că voi aduce virusul. Cu fata ei stăteam. I-am spus că unde lucrez eu nu e niciun caz, m-a testat, nu am nici simptome, nici febră n-am făcut. Apoi, la nici două zile mi-a trimis mesaj şi mi-a spus că vrea un răspuns... ceea ce e foarte dificil să găseşti un loc, cel puţin în perioada asta. A dat cu clor după mine, prin casă a dat cu clor, cu pulverizator, pe clanţe. Este inuman ce se întâmplă, efectiv se ia în batjocură medicul. E frustrant, chiar am învăţat şi învăţ mult pentru asta şi îmi place ce fac, dar te fac să te simţi prost”, a declarat medicul rezident la Digi24.

O asistentă din Sibiu, bătaia de joic vecinilor

Nu e prima dată când un cadru medical este umilit. S-a întâmplat şi la Sibiu, acolo unde o asistentă de la secţia ATI a Spitalului Clinic Judeţean, care încerca să-şi protejeze familia, a decis să se mute singură într-un alt apartament pe care îl deţinea. Dar vecinii din bloc au protestat. O înregistrare publicată pe internet de fiica asistentei surprinde un conflict dintre un bărbat şi vecinii femeii, care cer ca aceasta să se mute înapoi cu soţul şi copiii săi.

Şi la Galaţi, o asistentă a povestit pe Facebook despre momentele prin care a trecut. Mihaela Moga Pal lucrează la Spitalul de Boli Infecţioase din Galaţi şi a avut parte de o reacţie nefirească din partea vecinilor. Totul s-a întâmplat în momentul în care a ales să se izoleze de familia sa pentru a îngriji pacienţi infectaţi cu coronavirus.

Cadru medical din Galaţi, umilit până la lacrimi

„Când am ajuns la etajul 4 şi când am văzut că era aruncată o găleată de apă pe uşă... nici n-am intrat în casă, mi-am lăsat sacoşele în casă, apoi am coborât la magazin să-mi iau o pâine şi apă, n-am apucat să fac doi paşi şi domnişoara mi-a spus să ies afară că lucrez la spitalul de boli infecţioase, n-am ce să caut în magazin şi am rămas fără cuvinte. Am lăsat capul în jos şi am plecat, am ajuns acasă plângând”.

Militarii din Galaţi au fost impresionaţi de povestea femeii: „Noi vă suntem alături. Militarii tanchişti gălăţeni ai Brigăzii 282 Blindată vă sunt alături şi vă mulţumesc nespus de mult pentru eforturile pe care le depuneţi dumneavoastră şi colegii dumneavoastră. Vrem să vă urăm putere de muncă şi foarte multă sănătate. Vă rog să-mi permiteţi să vă înmânez singura armă împotriva căreia nicio armă nu poate trage. Mulţumesc din suflet!”