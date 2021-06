Apelul medicilor: „1 din 10 români internaţi are nevoie urgentă de sânge pentru o nouă şansă la viaţă, iar zilnic este nevoie de 1.000 litri”

"Avem lipsă de sânge în spitale, iar numărul donatorilor este încă foarte mic. Zilnic aud de la colegii mei: 'nu avem sânge'. Haideţi să ne unim forţele şi să preschimbăm 'Nu avem sânge' în Avem sânge'! Ca medic hematolog văd zilnic cât de importantă este existenţa unor cantităţi suficiente de sânge atunci când ai nevoie. Haideţi, toţi cei care putem să donăm sânge, să fim implicaţi în viaţa comunităţii, pentru că donarea de sânge înseamnă şi responsabilitate", a declarat prof. univ. dr. Daniel Coriu, preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR)/

Simultan şi Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti atrag atenţia asupra importanţei donării de sânge în salvarea de vieţi şi lansează un îndemn: „Împreună, cei care au o stare bună de sănătate, să contribuim la creşterea cantităţii de sânge în unităţile spitaliceşti pentru cei care au probleme de sănătate!”

“Donarea de sânge înseamnă categoric viaţă. Să ne gândim că pot exista în spitale acum pacienţi care aşteaptă intervenţii chirurgicale sau care au diverse probleme de sănătate, iar lipsa de sânge le pune viaţa în pericol. Donarea de sânge înseamnă salvarea de vieţi. Tocmai din acest motiv spunem deseori că sângele înseamnă viaţă - viaţă pentru semenii noştri sau poate chiar pentru cineva drag nouă. În anumite perioade medicii se confruntă cu deficit de sânge în diverse spitale. Vă îndemnăm să donaţi sânge. Sângele donat de cei a căror stare de sănătate permite donarea, salvează vieţi. Donarea de sânge este o acţiune voluntară şi umanitară. Avem nevoie de dvs, donatorii de sânge, pentru semenii noştri! Ştiaţi că din sângele pe care îl donaţi o dată ajutaţi medicii să salveze 3 persoane?”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, Preşedintele Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti.

Potrivit statisticilor, România ocupă printre ultimele locuri în Europa în ceea ce priveşte donarea de sânge. Astfel, medicii trag un semnal de alarmă că, de multe ori, pacienţi care au nevoie acută de sânge trebuie să amâne diverse proceduri medicale sau tratamente.

Anul acesta, Ziua Mondială a Donatorului de Sânge se desfăşoară sub sloganul „Donaţi sânge şi ţineţi lumea pulsând”. Colegiul Medicilor din România, ca for reprezentativ al corpului medical din ţară, le mulţumeşte celor care donează sânge şi prin actul voluntar pe care îl realizează, contribuie anual la salvarea de vieţi.

CNCAV: „Cine salvează o viaţă, salvează o lume întreagă!”

„Conform unei statistici medicale, 1 din 10 români internaţi în spitalele din România are nevoie urgentă de sânge pentru o nouă şansă la viaţă, iar zilnic, la nivel naţional, este nevoie de 1.000 litri”, atrag atenţia şi reprezentanţii Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), într-o postare pe pagina de Facebook RoVaccinare.

CNCAV prezintă şi povestea unui locotenent român, care spune că de când a donat prima dată, la 20 de ani, pentru un militar care avea nevoie de sânge, are grijă să doneze de oriunde s-ar afla,

„Aveam 20 de ani când am donat prima oară sânge. S-a făcut un apel pentru un militar aflat într-o situaţie grea şi atunci am înţeles cât de importantă este donarea de sânge. (...) Am conştientizat că în jurul meu sunt oameni pe care îi cunosc sau nu şi care au mare nevoie de sânge, iar orice donare poate salva o viaţă! La prima donare mi s-a spus: „Să mai veniţi pe la noi!”. Credeam că aşa spun doamnele asistente oricărui om care păşeşte pe la ei, dar mi-au explicat că având grupa de sânge 01 pozitiv, sângele meu poate fi administrat mai multor persoane. Atunci am realizat că sângele meu poate ajuta mai mult decât aş putea eu. De atunci, de câte ori plec, le răspund „O să revin!”

Am schimbat câteva unităţi militare, oraşe şi am încercat să donez oriunde am locuit şi de câte ori am aflat de o acţiune umanitară am mers să donez. Chiar şi în perioada în care am fost dislocat în misiune în Teatrul de Operaţii Afganistan, eu şi colegii mei eram oricând disponibili să donăm. Dumnezeu ne-a ferit de astfel de situaţii grele. M-am mutat de un an în Bucureşti, iar astăzi mă aflu la a treia donare la Centrul de Transfuzie Sanguină al M.Ap.N”,a povestit lcotenent Gabriel Chiriloiu, confom sursei citate

Potrivit lui, acum 2 luni a fost imunizat şi cu a doua doză de vaccin împotriva COVID-19 şi precizează că o să doneze în continuare, deoarece doreşte să ajute.

Potrivit CNCAV, la Centrul de Transfuzie Sanguină ''Col. prof.dr Nicolae Nestorescu'' al MApN, protocolul prevede o perioadă de 7 zile pentru vaccinurile ARN mesager (Pfizer şi Moderna) şi 4 săptămâni pentru cele pe bază de vector viral nereplicativ (AstraZeneca şi Johnson&Johnson).

„Pentru a dona sânge după efectuarea vaccinului, vă rugăm să luaţi legătura cu reprezentanţii centrului de donare pentru a întreba care este protocolul lor specific în privinţa numărului minim de zile de la vaccinare în care o persoană este eligibilă pentru donare” precizează CNCAV.