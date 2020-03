Alte şase decese confirmate în judeţul Suceava. Numărul deceselor ajunge la 78

„Deces 73: Bărbat, 62 ani, jud Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 25.03.2020.

Deces 74: Femeie, 69 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 27.03.2020.

Deces 75: Bărbat, 68 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 28.03.2020.

Deces 76: Bărbat, 57 ani, jud. Suceava, recoltat in 26.03.2020, confirmat in 28.03.2020, decedat in 30.03.2020.

Deces 77: Femeie, 82 ani, jud. Suceava, recoltat în 26.03.2020, confirmat in 28.03.2020, decedat în 30.03.2020.

Deces 78: Femeie, 64 ani, jud. Suceava, recoltat in 26.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 26.03.2020.

Decesele sunt la pacienti internaţi în Secţia medicală (decesele 73,75,76,77) si gastroenterologie (decesele 74 si 78) a SJU Suceava.

În acest moment nu detinem date despre patologia asociată”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.

Marţi au fost înregistrate alte 293 noi cazuri de îmbolnăvire, ducând la 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate şi externate (81 la Bucureşti, 55 la Timiş, 20 la Iaşi, 16 la Caraş-Severin, 11 la Constanţa, 10 la Prahova, 7 la Dolj, 5 la Braşov, 4 la Cluj, 4 la Galaţi, 2 la Bihor, 1 la Brăila, 1 la Mureş, 1 la Neamţ, 1 la Alba, 1 Argeş). Totodată, până acum, au decedat 69 de persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19, internate în spitale din Craiova, Bucureşti, Iaşi, Suceava, Arad, Bacău, Timişoara, Cluj, Neamţ, Hunedoara, Constanţa, Satu Mare, Sibiu şi Ialomiţa. La ATI, în acest moment, sunt internaţi 62 de pacienţi, dintre care 36 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalţi pacienţi este deocamdată staţionară.

Lista cu toate decesele înregistrate în România

1. Primul deces în România s-a înregistrat pe 22 martie: bărbat de 67 de ani din Filiaşi, judeţul Dolj, a locuit în Franţa în ultimii 10 ani, unde a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în fază terminală. 2. Bărbat în vârstă de 74 de ani, era internat la Spitalul „Victor Babeş” din Capitală şi suferea de o boală cronică preexistentă pentru care se afla în programul de dializă 3. Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, era omul de afaceri Vasile Ouatu, fost viceprimar al municipiului Piatra Neamţ. El suferea de afecţiuni cronice. 4. Femeie în vârstă de 72 ani, internată în Suceava cu afecţiuni asociate cronice - diabet, boli cardiovasculare 5. Bărbat de 71 ani, din Suceava. Persoana a fost internată anterior în secţia de cardiologie. 6. Bărbat de 64 de ani, din Arad, internat în stare gravă la Spitalul Judeţean Arad, intubat în secţia ATI. 7. Bărbat în vârstă de 65 ani, internat la Spitalul Universitar Bucureşti. Pacientul necesita dializă şi a fost contact de salon cu un alt pacient dializat, confirmat cu COVID 19 8. Bărbat în vârstă de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova. Acesta suferea de boli preexistente pentru care urma tratament cu insulină. De asemenea, pacientul avea obezitate grad II. 9. Bărbat, 59 ani, pacient Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava, fără posibilă expunere precizată. 10. Femeie, 80 ani, pacientă în Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava, fără posibilă expunere precizată. 11. Femeie de 64 de ani, din judeţul Suceava. Pacienta suferea de boli asociate HTA, cardiopatie ischemică, fibrilaţie atrială. 12. Un bărbat de 74 de ani, din Ialomiţa, internat la Bacău în Spitalul Comăneşti. Pacientul suferea de obezitate, HTA, şi insuficienţă renală cronică. 13. O femeie din judeţul Caraş Severin în vârstă de 72 de ani, care suferea de afecţiuni preexistente (diabet, fibrilaţie atrială, cardiopatie ischemică). 14. Un bărbat de 52 ani, internat în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Suceava - suferea de obezitate. 15. Bărbat, 63 ani, din judeţul Neamţ, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Iaşi în sectia de ATI. 16. Femeie, 70 ani, din judeţul Suceava, internată în SJU Suceava. 17. Femeie, 70 ani, din judeţul Suceava, internată în SJU Suceava. 18. Femeie în vârstă de 76 ani, din judetul Cluj, internată în Spitalul Huedin. Pacienta avea afecţiuni preexistente: hipertensiune arterială, diabet zaharat. 19. Bărbat, 56 ani, din judeşul Dâmboviţa, hemodializat la un Centru de dializă, internat iniţial la Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca. 20. Bărbat, 49 ani, din judetul Timiş, neinternat. Pacientul avea boli cronice preexistente (poliartrită reumatoidă şi hipertensiune arterială) 21. Femeie, 70 ani, din judetul Neamt, internată în Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamt-Nefrologie pentru hemodializă. 22. Bărbat, 45 ani, din judetul Arad, decedat în ambulanţă în timpul transferului la Spitalul BI V. Babes Timişoara. 23. Bărbat în vârstă de 75 de ani din Iaşi - avea diabet zaharat. 24. Femeie, 80 ani, din judetul Bacău, internată la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iaşi în secţia de ATI. Comorbiditati: insuficienţă cardiacă, fibrilaţie atrială. 25. Bărbat de 81 de ani din Bucureşti, internat prin Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Sf. Ioan. 26. Bărbat de 65 de ani din judeţul Timiş, cunoscut cu afecţuni cardiovasculare. 27. Femeie, 71 ani din Arad, cunoscută cu diabet zaharat. 28. Femeie, 74 ani , jud. Arad internată în 18.03. 2020 în Clinica de Diabet si Boli de Nutritie a SJU Arad. 29. Femeie, 60 ani, jud Arad, internată în secţia de boli infecţioase Arad. 30. Bărbat, 74 ani, judeţul Hunedoara, internat în secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean Deva cu neoplasm în stadiul terminal. 31. Bărbat de 65 de ani din judeţul Arad - suferea de comorbidităţi HTA, obezitate. 32. Bărbat de 67 de ani din judeţul Constanţa - suferea de comorbidităţi HTA, diabet zaharat. 33. Bărbat de 43 de ani din judeţul Suceava. Pacientul cu arsuri a fost transferat de la SJU Suceava la Spitalul de Chirurgie Plastică şi Reparatorie Bucureşti. 34. Femeie de 61 de ani din judeţul Hunedoara. Suferea de boli cardiovasculare. 35. Bărbat de 39 de ani, din judeţul Ialomiţa. A decedat în izolatorul CPU Spital Ţăndărei, fără alte boli asociate cunoscute. 36. Bărbat de 60 de ani, din judeţul Ialomiţa, decedat la domiciliu, suferea de comorbidităţi obezitate. 37. Bărbat în vârstă de 77 de ani, din judeţul Ialomiţa, decedat la domiciliu. 38. Bărbat, 66 ani jud Timis. Patologie preexistentă: diabet zaharat tip II. HTA grad III. 39. Bărbat, 71 ani, judeţul Suceava. Patologie preexistentă: Tumoră neuroendocrină. HTA. Anevrism de aortă. 40. Cel mai tânără victimă de până acum: femeie de 27 ani cu domiciliul în judeţul Botoşani. Patologie preexistenta: Diabet zaharat tip I decompensat. 41. Femeie, 75 ani, jud. Hunedoara. Patologie preexistentă: Bronhopneumopatie cronica obstructivă. 42. Bărbat, 82 ani, jud. Hunedoara. Patologie preexistentă: Neoplasm digestiv stadiul III. Hemoragie digestiva superioară. 43. Bărbat, 72 de ani, jud. Arad. Patologie preexistentă: Bronhopneumonie. Insuficienţă cardiacă. Nu a avut istoric de călătorie şi nici contact cunoscut cu caz confirmat. 44. Bărbat de 74 de ani din judeţul Satu Mare, care suferea de hipertensiune arterială şi diabet zaharat. 45. Bărbat de 57 de ani, jud. Timiş, care avea şi cardiopatie şi TBC. El a fost contact al unei persoane din Germania. 46. Bărbat de 70 de ani din Timiş, care suferea şi de cardiopatie şi diabet zaharat tip II. 47. Bărbat de 77 de ani din Hunedoara. 48. Bărbat de 59 de ani, din judeţul Bacău. Pacientul suferea de hipertensiune arterială şi de diabet zaharat tip II decompensat. 49. Bărbat de 74 de ani, din judeţul Hunedoara.Pacientul suferea de adenocarcinom gastric stadiul IV şi de carcinomatoză peritoneală 50. Femeie de 60 de anidin judeţul Hunedoara. Ea suferea de cardiopatie şi de insuficienţă cardiacă. 51. Femeie, 65 de ani, jud. Sibiu.Femeia avea o boala cardiovasculară. 52. Bărbat, 52 de ani, jud. Ialomiţa. Nu are medic de familie şi nici apartinatori, din acest motiv nu se cunosc antecedentele patologice ale bolnavului. 53-65. Pe 31 martie 2020 au fost anunţate 13 decese la Spitalul din Suceava, ale unor persoane cu vârsta cuprinsă între 40 şi 80 de ani, înregistrate în perioada 22- 29 martie 2020. Noua şefă a Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Manuela Trifan, susţine că Spitalul Judeţean Suceava nu a transmis lista actualizată a persoanelor care au murit în ultima săptămână, după infectarea cu COVID 19. 66. Femeie, 73 de ani, jud. Suceava. 67. Bărbat, 69 de ani, jud. Iaşi. Antecedente patologice: HTA 68. Femeie, 81 de ani, jud. Mehedinti. Antecedente patologice: HTA, cardiopatie ischiemică cronică obezitate gradul III.