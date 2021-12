Alexandru Costache, preşedintele asociaţiei ,,Medici pentru România“: „Ne dorim să reamenajăm în fiecare an două secţii din spitalele de pediatrie“ VIDEO

Alexandru Costache este antreprenor de aproape 8 ani iar din 2019 este cofondator şi preşedinte al asociaţiei ,,Medici pentru România“. Asociaţia a fost înfiinaţată având ca prim scop consilierea medicilor din diaspora care doresc reîntoarcerea în ţară şi reintegrarea acestora în sistemul medical românesc. Obiectivele asociţiei au fost readaptate după izbucnirea pandemiei pentru a ajuta comunitatea în această perioadă. Astfel, în ultimii doi ani au implementat proiectele ,,Nu uităm de ceilalţi“,„Vaccinarea la sate“, „Diaspora vaccinează România“, ,,Din inimă pentru ceilalţi“ şi ,,Pentru copiii noştri“.

La începutul pandemiei asociaţia a început campania ,,Nu uităm de ceilalţi“ prin care s-a oferit suport pacienţilor cronici cu ajutorul a peste 100 de medici afiliaţi platformei. Campania s-a desfăşurat timp de două luni, în această perioadă fiind consultaţi peste o mie de pacienţi. Nevoia a fost identificată după ce multe spitale au fost transformate în suport Covid, iar bolnavii cronici au fost lăsaţi pe loc secund. Ulterior au fost organizate o serie de webinarii la care au participat cercetători, experţi din farma şi medici care au dezbătut teme legate de vaccinare şi impactul psihologic pe care l-a avut pandemia asupra oamenilor.

„Vaccinarea la sate“ a fost un alt proiect dezvoltat anul trecut şi iniţiat după identificarea nevoilor sociale. „În mai 2021, când deja vaccinarea era pe un trend descrescător, am constituit echipe mobile de medici şi asistenţi care au mers în sate care nu aveau centre de vaccinare, ori pacienţii nu erau informaţi şi aveau dificultăţi în a înţelege procesul de vaccinare“, a povestit Alex Costache în cadrul interviurilor Adevărul Live.

,,Din inimă pentru ceilalţi“ este un al proiect al asociaţiei, iniţiat anul trecut în perioada sărbătorilor de Crăciun şi care se desfăşoară şi în acest an. Susţinuţi de câţiva sponsori importanţi, membrii asociaţiei au făcut pachete cu alimente de bază şi jucării pentru familii nevoiaşe.

„Diaspora vaccinează România“ este un proiect care s-a încheiat recent şi care a venit cu mesaje din partea medicilor români din diaspora care prezentau situaţia din ţările în care profesează, unde rata de vaccinare era mult mai mare decât în România şi procentele celor bolnavi mult mai mici.

„Campania s-a finalizat, am transmis mesajele prin toate canalele nostre media şi am targetat persoane mai puţin informate şi predispuse să creadă ştiri neadevărate. Noi sperăm că am reuşit măcar să convingem o parte din cei 10% români indecişi cu privire la vaccinare“, a spus preşedintele asociaţiei „Medici pentru România“.

La 1 decembrie au lansat campania ,,Pentru copiii noştri“ ce urmează a fi implementată pe termen de cel puţin 4 ani. Campania are ca prim obiectiv reconstrucţia etajului şase al Spitalului de Pediatrie Piteşti, etaj care nu a fost niciodată renovat în ultimii 42 de ani.

„Înainte de a alege spitalul de pediatrie, am văzut alte locaţii din ţară şi am decis că acesta are cea mai mare nevoie de renovare. Noi ne dorim să reamenajăm în fiecare an cel puţin două etaje de spital. Am început cu această campanie pentru care avem nevoie de aproximativ 500 mii euro. Vom reconstrui totul de la cărămidă, vom reface instalaţiile electrice, termice şi de fluide. Bineînţeles vom placa cu tarchet şi vom schimba mobilierul acolo unde este necesar. Spitalul deserveşte judeţele Vâlcea, Dâmboviţa şi Argeş, aici fiind internaţi anual peste 30 mii de copii“, a mai declarant Alexandru Costache.

„În acest spital am fost internat în urmă cu 25 de ani. Ce-i drept, pentru o operaţie uşoară de apendicită. Dar îmi amintesc şi acum de saloane murdare, aglomeraţie, lenjerii murdare. Mama a trebuit să vină de acasă cu lenjerie. Acele imagini mi-au rămas în minte. Acesta este un motiv personal pentru care am vrut să mă implic în renovarea etajului 6 al Spitalului de Pediatrie Piteşti“, a adăugat acesta.

„Pentru copiii noştri” a debutat cu proiectul #eusuntantonio, după numele unuia dintre copiii internaţi la etajul 6 al Spitalului de Pediatrie Piteşti. Antonio are 3 ani şi este un mic ambasador pentru toţi copiii care au trecut şi vor trece pragul spitalului.

„Antonio este arhietipul de copil care merită să fie tratat în condiţii mai bune. În momentul de faţă noi am încercat să creăm toată povestea în jurul unui copil. Următoarea va fi destinată unui alt copil pe care îl vom găsi în secţia de care ne vom ocupa şi toată campania se va comunicat prin exemplul lui“, a spus Alexandru Costache.

Pentru a afla povestea lui Antonio, dar şi pentru a face o donaţie pentru reabilitarea Etajului 6 al Spitalului de Pediatrie Piteşti, puteţi accesa platforma: http://pentrucopiiinostri.ro/

Totodată, în demersul de încurajare a medicilor români din dispora să se întoarcă în ţară, asociaţia „Medici pentru România“ a creat un ghid cu toate informaţiile necesare în acest proces.

„Suntem singurii din România care am făcut acest lucru. Am apelat inclusiv la Ministerul Sănătăţii şi la alte asociaţii, care ne-au spus că informaţia este fragmentată, că nu este nimic centralizat. Ne-am dorit ca informaţia să poată fi accesată într-un singur loc. Soluţia finală o dăm noi, dar acest ghid îl ajută să ardă câţiva paşi din acest proces“, a mai spus cofondatorul şi preşedintele asociaţiei „Medici pentru România“.