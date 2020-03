Şase medici au redactat o scrisoare în care afirmă că nu vor accepta ca în bătălia împotriva coronavirusului să fie cei care răspândesc virusul

”Un medic contaminat, testat pozitiv pentru coronavirus, este contagios, indiferent ce simptome are... uşoare, medii sau severe”, au transmis medicii, care au cerut tuturor celor care sunt de acord să semneze scrisoarea. Postarea de pe Facebook a strâns deja numeroase comentarii ”Semnez”.







Şase medici din Bucureşti, Braşov, Craiova, Piteşti, Miercurea Ciuc şi Târgu Mures au redactat o scrisoare pe care au postat-o pe Facebook.





”Suntem Medici. Ca vocaţie, ca profesie, ca destin, suntem medici. Nu ne temem de nicio bătălie cu boala, oricât de cumplită ar fi ea. Nu ne vom da niciodată înapoi, nu vom dezerta. Vom lupta cu tot ce avem la îndemână: cu cunoştinţele noastre, cu mintea noastră, chiar şi cu trupurile noastre. Vom face scut în faţa bolii, apărându-i pe pacienţii noştri cu tot ce putem şi cum putem mai bine. Dacă asta va însemna şi materiale de protecţie, medicamente şi aparatură vitală, asta nu mai ţine însă de noi. Noi nu ne dorim decât să fim protejaţi conform nivelului de contagiozitate a acestei boli. Nu vom accepta însă ca în această bătălie să fim noi aceia care vom răspândi boala sau cei care vor vulnerabiliza pacienţii, căci această poziţie pe care am fi siliţi să o acceptăm este în afara legilor medicinii şi ale celor omeneşti, deopotrivă”, au transmis medicii.





Aceştia prezintă şi argumente pentru poziţia lor.





”1. Un medic contaminat, testat pozitiv pentru coronavirus este contagios. Indiferent ce simptome are... uşoare, medii sau severe, medicul tot contagios este. El va intra, inerent, în contact cu pacienţii, fie ei CoViD-negativi, fie CoViD-pozitivi. În prima situaţie, dacă pacientul nu a fost încă infectat, contactul direct cu un medic deja infectat, care fie va sta în preajma sa, fie îl va consulta, va fi unul extrem de contagios. Organismul pacientului fiind vulnerabil, infecţia va avea consecinţe extrem de grave, mergând până la insuficienţă respiratorie acută. În a doua situaţie, interacţiunea pacientului infectat cu medicul/medicii infectaţi, va accentua încărcătura virală a pacientului respectiv, sporindu-i enorm riscul de agravare a bolii. Vorbim despre pacienţi foarte vulnerabili, cu afecţiuni preexistente severe, precum diabet, afecţiuni oncologice, boli respiratorii.





2. Un medic bolnav nu poate lucra eficient în nicio situaţie, cu atât mai puţin în situaţii critice, de maximă încărcătură somatică şi emoţională. În aceste condiţii nu ai cum să poţi consulta, opera, diagnostica, fără riscul de a greşi mai mult decât de obicei. Şi poţi greşi grav. De exemplu, în cazul unui chirurg, orice mişcare neconformă poate genera efecte ireparabile, ireversibile...

De ce există în lumea asta, dreptul la concediu de boală, dacă lucrurile nu stau aşa?





3. Există mai multe tipuri de virus SARS-CoV-19 (tulpini, cum le numesc specialiştii). Noi ştim de două: "S" şi "L". Dacă eşti infectat cu una dintre ele, nu înseamnă că nu te poţi infecta cu cealaltă. Ce sens are să creşti riscul, punând în contact un medic pozitiv, cu un pacient pozitiv?





4. Medicul român este şi el cetăţean cu drepturi depline. In plus, e şi cetăţean european. Are dreptul la sănătate şi la viaţă ca orice alt cetăţean şi nicio ordonanţă de urgenţă din lumea asta nu poate suspenda acest drept. Dacă dreptul la viaţă este un drept fundamental al omului, atunci acesta este negat atunci când cineva obligă un bolnav să muncească, determinându-i agravarea bolii, cu atât mai mult în cazul infecţiei cu Coronavirus. Riscul de deces este mult mai mare la personalul sanitar, conform cifrelor din statisticile mondiale.





5. Un medic mai puţin în luptă înseamnă un deficit enorm. Suntem 3 medici la mia de locuitori in România. Să scoţi din front acum medici prin măsuri iraţionale este de-a dreptul iresponsabil. Dacă medicul moare, urmare a faptului că organismul său nu a suportat dublul stress al bolii şi al muncii în condiţii de dezastru, cine răspunde? Cine va trata miile sale de pacienţi, anual?”, sunt argumentele medicilor.





Aceştia au prezentat şi câteva soluţii:





1. Înfiinţarea de urgenţă de spitale modulare, de campanie, cu circuite trasate de infectionişti şi epidemiologi ce vor putea trata în condiţii optime pacienţii cu CoVid-19. Avem suficiente locaţii ce pot fi transformate şi adaptate acum în România.





2. Rotirea personalului medical expus în permanenţă la contagiune. Turele trebuie sa aibă exact durata valabilităţii echipamentelor de protecţie, în niciun caz mai mult, căci atunci protecţia este doar de formă, fiind ineficientă. Ture de maxim 6-8 ore, deci!





3. Personalul corona-pozitiv va trebui să beneficieze de îngrijiri medicale şi de măsuri de izolare similare cu cele ale oricărui cetăţean. După negativare, oricare dintre noi poate merge în luptă. Dar numai după ce nu mai este pacient.





”Suntem medici şi ne asumăm riscurile acestei meserii oricand şi oriunde. Mai puţin unul: acela de a face rău pacienţilor noştri , îmbolnăvindu-i cu SARS-CoV-2! Acest risc şi-l vor asuma, în faţa istoriei şi a poporului român, doar cei ce vor decide să îi trimită pe medicii CoViD-pozitiv într-o luptă nici pe departe dreaptă”, au mai transmis medicii.





Scrisoarea este semnată de medicii Dr Livia Davidescu, Dr Manuela Predila, dr Alina Martau, Dr Bogdan Lazescu, Dr Albert Claudiu, dr Grigorescu Dan.





Medicii au cerut tuturor colegilor care se regăsesc în această gândire să semneze, postarea de pe Facebook strângând sute de comentarii ”Semnez”.





Întrebat, vineri, ce modificări vor fi atunci când în România vor fi peste 2.000 de cazuri diagnosticate, Nelu Tătaru a răspuns: “Aceste scenarii erau făcute şi ca proceduri şi ca protocoale de mult. Vom regândi, ca cei care sunt cu simptomatologie uşoară şi medie să fie trataţi acasă, sub supraveghere medicală, în mare parte şi de voluntari, iar cei care sunt cadre medicale cu această simptomatologie uşoară, vor merge chiar în spitale şi vor îngriji bolnavii”.