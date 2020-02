În caz de malpraxis, pacienţii pot apela la un ONG înfiinţat de mama unui copil mort din această cauză

Demersul Asociaţiei Ayan se adresează atât pacienţilor care sunt potenţiale victime ale unor culpe medicale, cât şi aparţinătorilor, pentru cazurile în care şi-au pierdut un membru al familiei şi suspectează un caz de malpraxis.

„În contextul ultimelor cazuri controversate apărute în spaţiul public cu privire la potenţiale greşeli medicale care au condus la decesul pacienţilor, Asociaţia Ayan îşi manifestă disponibilitatea de a acorda asistenţă persoanelor care se confruntă cu un posibil caz de malpraxis”, precizează reprenzentanţii într-un comunicat de presă.





Pacienţii şi/sau reprezentanţii acestora nu trebuie să uite că au dreptul de a fi informaţi în permanenţă cu privire la actul medical. Asociaţia Ayan le recomandă acestora să facă toate demersurile pentru a fi informaţi cu privire la starea de sănătate, rezultatul investigaţiilor sau tratamentul aplicat şi efectele acestuia.

Ce e de făcut în caz de suspectare de malpraxis

În cazul în care există suspiciunea unui caz de malpraxis, Asociaţia Ayan recomandă ca victimele să acţioneze imediat, urmând câţiva paşi. În primul rând, victimele trebuie să obţină informaţii de la instituţiile implicate - unitatea medicala, Serviciul de Ambulanţă, SMURD - printr-o cerere scrisă depusă la Registratura instituţiei respective. Ulterior, trebuie să sesizeze Colegiul Medicilor şi Comisia de monitorizare Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis care funcţionează pe lângă Direcţia de Sănătate Publică, urmând ca, în funcţie de concluziile anchetei organelor mai sus menţionate, victimele sau reprezentanţii acestora să se adreseze instanţelor judecătoreşti. Pacienţii şi/sau reprezentanţii acestora nu trebuie să uite că au dreptul de a fi informaţi în permanenţă cu privire la actul medical. Asociaţia Ayan le recomandă acestora să facă toate demersurile pentru a fi informaţi cu privire la starea de sănătate, rezultatul investigaţiilor sau tratamentul aplicat şi efectele acestuia.

Asociaţia Ayan a luat naştere în anul 2019, ca urmare a unui caz tragic de malpraxis în care Ayan, un copil de numai un an, şi-a pierdut viaţa. Sesizând educaţia precară în rândul publicului cu privire la drepturile pacienţilor, în general, şi a malpraxisului, în special, părinţii lui Ayan au decis înfiinţarea Asociaţiei, prin care îşi propun să facă o schimbare în sistemul medical românesc, astfel încât cazuri precum cel al lui Ayan să nu se mai poată întâmpla, mai transmit reprezentanţii.

„Am înfiinţat Asociaţia Ayan după ce fiul nostru a decedat în luna martie a anului trecut în urma unei răceli. Ayan a primit medicaţie şi tratament neadecvate în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, a făcut stop cardio-respirator în ambulanţă şi a ajuns la Spitalul Marie Curie în comă glasgow de gradul III. Medicii de la Marie Curie ne-au spus că lipsesc multe acte medicale care ar fi trebuit să ajungă cu băieţelul nostru la Bucureşti. Din fişele existente nu reieşea ce medicaţie i s-a administrat, cât a stat în stop cardio-respirator, cât a fost resuscitat, ce doză de adrenalină i-a fost administrată, la ce interval şi sub ce formă. Băiatul nostru a decedat pe 2 martie 2019, la spitalul din Bucureşti. Noi am mers mai departe şi am simţit pe propria piele ce înseamnă demersul pentru probarea şi denunţarea malpraxisului în România şi vrem să le dăm o mână de ajutor şi altor persoane care trec prin ceea ce trecem noi. În ţara noastră este nevoie de o schimbare pentru ca oamenii să înţeleagă de ce şi cum trebuie raportate cazurile de malpraxis, iar autorităţile să acţioneze în aşa fel încât aceste culpe medicale să nu mai rămână fără ecou şi să fie cât se poate de transparente”, a declarat Denisa-Elena Mutu, mama lui Ayan şi Preşedinta Asociaţiei Ayan.