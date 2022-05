14.000 de deţinuţi şi angajaţi din penitenciarele din România sunt testaţi pentru virusul hepatitic B şi C

Hepatitele virale B, C, D reprezintă în România şi în lume o problemă de sănătate publică, determinată de potenţialul important de contagiozitate al acestor infecţii virale, dar şi de riscul apariţiei bolilor cronice hepatice – hepatită cronică, ciroză şi cancer hepatic, afecţiuni cu o semnificativă povară medicală, socială şi economică.

Societăţile profesionale şi instituţiile internaţionale consideră că pentru a îmbunătăţi testarea, îngrijirea şi tratamentul VHC şi VHB în vederea eliminării acestor infecţii, penitenciarele trebuie să fie vizate de intervenţii personalizate.

Tratarea deţinuţilor contribuie la reducerea prevalenţei VHC şi la prevenirea transmiterii în unităţile de detenţie şi în comunitatea mai largă, după eliberare. Tratarea populaţiilor penitenciare va reduce prevalenţa generală a VHC şi numărul de noi infecţii, făcând deţinuţii un grup ţintă important pentru eliminarea VHC.

Campania „LIBER de hepatita C" a fost lansată sub egida Societăţii Române de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, a RoALD (Societatea Română pentru Studiul ficatului), în parteneriat cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Sf. Spiridon Iaşi, Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie O.

Prof. Dr. Liana GHEORGHE Preşedinte RoALD, Profesor de Gastroenterologie, Clinica de Gastroenterologie a Institutului Clinic Fundeni spune că „Este o perioadă decisivă în care Romania îşi poate dovedi performanţa de a se alinia strategiei OMS de eliminare a hepatitelor virale ca ameninţare pentru starea de sănătate a populaţiei până în 2030 – obiectiv asumat în Planul Cadru Naţional pentru Controlul Hepatitelor Virale.

Activităţile de conştientizare şi testare au fost intensificate pe parcursul ultimului an, atât prin acţiunile derulate prin cabinetele medicilor de familie, cât şi prin cele dedicate unor grupe populaţionale speciale (persoane private de libertate), prin intermediul mai multor initiaţive: Programele Regionale de Prevenire, Screening (testare) şi Diagnostic al Pacienţilor cu Boli Cronice Hepatice secundare Infecţiilor cu virusurile Hepatitice B, C şi D – LIVERO 2 – SUD şi LIVERO 2 – EST şi prin proiectul LIBER de Hepatita C."

Faza întâi a proiectului "LIBER de hepatita C" a fost derulată în unităţile penitenciare din partea de Sud, Centru şi Est a ţării, în perioada martie 2021 – februarie 2022. Au fost testaţi deţinuţii şi personalul angajat din 15 unităţi penitenciare dintre care: penitenciarul Rahova, penitenciarul Jilava, Giurgiu, Vaslui, Botoşani, Iaşi, Brăila, Galaţi, Poarta Albă, Ploieşti, Slobozia, Tulcea şi Valul lui Traian.