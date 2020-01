Vosganian: Rareş Bogdan vorbeşte prea mult; Dacă ne luăm după el, noi, ceilalţi, jucăm într-un film cu proşti

Varujan Vosganian afirmă, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că europarlamentarul Rareş Bogdan vorbeşte „prea mult”.„Înainte de a spune dacă Rareş Bogdan vorbeşte bine sau rău, să convenim că vorbeşte prea mult. Deunăzi, Rareş Bogdan a anunţat că premierul Ludovic Orban va demisiona în luna februarie. Cu alte cuvinte, dacă ne luăm după el, noi, ceilalţi, jucăm într-un film cu proşti. Am acceptat angajarea răspunderii pentru bugetul pe un an al unui Guvern care intenţionează să demisioneze peste două luni. Tare, nu?", susţine el.Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat luni că alegeri anticipate vor avea loc cel târziu în luna aprilie şi că PNL are negocieri cu partidele parlamentare pe această temă, fiind necesare încă 24 de voturi pentru a susţine un astfel de demers.„Noi vom folosi toate mijloacele constituţionale pentru a genera alegeri anticipate. Este obligaţia noastră. Este o cerinţă a alegătorilor noştri. Acest demers este susţinut de USR, UDMR şi PMP. Ne aşteptăm ca cei care au sprijinit investirea Guvernului Orban, din 23 de parlamentari ALDE, să susţină demersul nostru. (...) Este normal să ne dorim o majoritate formată din două sau trei forţe politice, din care vioara întâi să fie PNL şi un Guvern condus de Ludovic Orban. Veţi vedea că avem toţi paşii pregătiţi. Lunile februarie, martie vor fi extrem de interesante. Cel târziu în aprilie vom avea alegeri anticipate”, a declarat Rareş Bogdan, la Digi24.