Viorica Dăncilă, întrebată cum se calculează aria cercului, după ce a spus că a dat meditaţii gratuite la matematică. Răspunsul candidatului PSD

Întrebată de un jurnalist cât este aria cercului, Viorica Dăncilă, a dat un răspuns greşit. Iată schimbul de replici:

Reporter: Aţi spus că : Aţi spus că aţi acordat meditaţii la matematică . Cât e aria cercului?

Viorica Dăncilă: Raza la pătrat.

Reporter: Este PI înmulţit cu raza la pătrat

Viorica Dăncilă: PI ori raza la pătrat. Am dat meditaţii la matematică şi credeţi-mă că am putea, dacă aveti timpul liber, să veniţi alături şi să vedem cine ştie matematică. Sunt inginer, credeţi-mă că toţi inginerii fac până în anul 3 matematică. Am făcut facultatea 5 ani. Am terminat cu media 9. Pentru unii li se pare o medie mică. Dacă vreţi să vorbim despre matematică vă stau la dispoziţie chiar după terminarea conferinţei de presă.

Schimbul acesta de replici a fost amintit de jurnalistul Adevărul Ion M. Ioniţă şi în dezbaterea cu Iohannis , preşedintele fiind invitat să spună el care este răspunsul corect, dacă doreşte, şeful statului evitând un răspuns.

De altfel, printre primele întrebări din cadrul conferinţei, Dăncilă a mai primit o întrebare de cultură generală:

Jurnalistă: Când a fost adoptată prima Constituţie a României de după Revoluţie?

Viorica Dăncilă: Eu vreau întrebări legate de politic, de situaţia actuală…dar vă răspund. A fost adoptată în 1991 şi a fost modificată în 2003.

Momentul cu aria cercului