Violeta Alexandru, la Adevărul Live, ora 13.00. Şomajul tehnic se va aplica şi după 15 mai? Cresc pensiile? De ce bugetarii n-au fost solidari cu sistemul privat?

La Ministeru Muncii e plin scandal. L-aţi revocat pe şeful Casei de Pensii, pe care tot dumneavoastră l-aţi numit. Ce s-a întâmplat acolo?

Eu l-am propus acolo, dar nu sunt omul care stă comod şi ascunde că lucrurile nu merg în direcţia cea bună. Eu sunt extrem de exigentă. Ceea ce domnul Ţenţ numeşte fantezii pentru mine înseamnă dosare de pensii întârziate. Noi am avut o discuţie de la început şi l-am rugat să se fândească bine înainte de a accepta provocarea. Pentru mine a fost o determianre ca numărul dosarelor de recalculare să crească, nu să scadă. Da, accept că trebuie să iau decizii şi nu mă feresc.

Ce argumente v-a dat domnul Tenţ?

O să vă spună dânsul varianta sa. Eu nu vreau să am oameni care vin cu nenumărate scuze. Eu vreau soluţii. De aia sunt plătită. Exigenţele mele sunt foarte mari. Mă aşteptam la o îmbunătăţire, dar ritmul e mult prea lent. Mă aştept ca după această perioadă, numărul să crească. Nu e normal să se ocupe ministru de managementul fiecărei instituţii. Eu m-am implicat şi la Casa de Pensii. Pe scurt: ştiu că deranjez sistemul. Am văzut declaraţia cum că sunt ostilă faţă de nagajaţii caselor de pensii. Eu ştiu cine munceşte şi cine nu. Cine stă comod în fotoliu, are probleme cu Violeta Alexandru. Eu observ şi cine face treabă.