Vasile Dîncu: „PSD este de vină” a devenit un slogan şi nu este normal! Am revenit în politică dintr-o disperare. România are nevoie de stânga mai mult decât înainte

„Pauza am luat-o pentru că am avut sentimentul că PSD s-a «baronizat» şi nu mai funcţionează. A devenit o sumă de găşti care îşi promovează proiectele lor şi nu mai promovează un proiect al partidului sau un proiect naţional . Asta s-a întâmplat şi dintr-o greşeală strategică pe care eu am făcut-o. M-am şi auto pedepsit, asta nu am spus-o niciodată.

Am început reforma partidului, descentralizarea, dar atunci, cu Mircea Geoană la conducere, partidul a devenit un partid tranzactionist. În momentul acela am simţit că ideile nu mai contează în partid, că nu mai este nevoie de intelectuali, era nevoie doar de relaţii şi de interconectări şi de târguri. Şi am ieşit din poziţia de activ al politicii. Am revenit în politică dintr-o disperare. Inversul disperării de atunci: că partidul începea să fie linşat în spaţiul public, pentru că a pierdut foarte mult şi nu are o strategie, după perioada Dragnea. Când Dragnea a fost arestat, partidul a rămas fără conducere. Şi faptul că «PSD este de vină» începe să devină un slogan al politicii şi nu este normal. România are nevoie de stânga mai mult decât avea înainte” a declarat Vasile Dîncu, la Gold FM în emisiunea „Ce-i în guşă, şi-n căpuşă”.