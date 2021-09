Valeriu Stoica, fost preşedinte PNL: „Eu sper ca Iohannis să nu sacrifice şansa României de dragul unui proiect politic personal. Singura soluţie este să se renunţe la Cîţu”

Aleph News. „Am asistat la o dinamitare a coaliţiei parlamentare. Este o idee dezastruoasă să rămână Cîţu chiar dacă piere lumea. În politică şi în viaţă, cel mai grav este să ignori realitatea, să n-o vezi, sau dacă o vezi să n-o recunoşti aşa cum este. Când eşti orb în faţa realităţii, trăieşti într-o lume paralelă, nu mai ai cum să fii eficient în acel moment. Când nu vezi realitatea, eşecul este garantat. A crede că prin disoluţia acestei coaliţii, alte soluţii sunt posibile înseamnă a nega aşteptările şi speranţele celor care au ales PNL, USR PLUS şi UDMR. Înseamnă a înşela aşteptările celor care au crezut că aceşti 4 ani, 2021-2024, vor fi folosiţi pentru a moderniza România, pentru a avea o acţiune coerentă în acord cu instituţiile europene, şi o acţiunile care să fie eficace, care să aibă rezultate şi-n economie, şi-n structura politică a ţării, şi în instituţii şi în schimbarea modului de a face politică în România”, a declarat Valeriu Stoica, la

Acesta a accentuat că singura soluţie la criza actuală este renunţarea lui Cîţu la putere, fie de bună voie, fie la îndemnul preşedintelui Iohannis.

„Dacă suntem puşi în această alternativă „să rămână Cîţu chiar dacă moare lumea” asta înseamnă că o să murim pentru că nu vedem realitatea. (…) Sper să nu fie gândul că după ce preşedintele îşi termină acest al doilea mandat ar trebui să-şi garanteze în vreun fel revenirea la conducerea PNL. Toţi preşedinţii României nu au mai avut succes în politica internă. O mişcare Putin – Medvedev nu e de conceput într-o democraţie constituţională. Eu sper ca Iohannis să nu sacrifice şansa României de dragul unui proiect politic personal. Singura soluţie este să se renunţe la Florin Cîţu. Criza politică nu poate fi deblocată decât prin demisia lui Cîţu. Dacă se stă în data de 25 septembrie, PNL va avea un preşedinte fără credibilitate politică.În firea lucrurilor este ca Florin Cîţu să-şi dea demisia. Cu cât trece mai mult timp, cu atât mai multe pagube vor fi pentru PNL şi România”, a mai spus Stoica.

În privinţa strategiei pe termen mai lung a PNL, fost preşedinte liberal se declară îngrijorat de şansele electorale ale partidului în cazul unei alianţe cu PSD. Acesta spune, însă, că iniţierea moţiunii de cenzură de către USR PLUS a fost o decizie imatură - ce trebuia făcut de către liderii alianţei, spune Stoica, era doar ieşirea de la guvernare.

„Dacă PNL se aliază cu PSD, PNL va fi marele perdant din 204. Dacă USR PLUS va fi în opoziţie până în 2024, s-ar putea ca alegătorii PNL să se îndrepte spre USR PLUS. (...) Niciodată un partid mai mic nu va fi la dispoziţia celui mai mare. Ce este important este cum negociezi, trebuie să ai răbdare. Moţiunea de cenzură a arătat imaturitatea tactică şi strategică a USR PLUS. Alianţa USR PLUS cu AUR este împotriva firii. Firesc ar fi fost ca USR PLUS să iasă de la guvernare fără nicio moţiune de cenzură. ) Schimbarea compoziţiei politice a Guvernului înseamnă vot. Se va ajunge la un vot în Parlament”, spune Valeriu Stoica, fostul preşedinte al PNL, comentând conflictul dintre USR PLUS şi PNL.

Stoica a condamnat în termeni duri tentativa taberei Cîţu din PNL de a bloca dezbaterea moţiunii de cenzură până la congresul de alegere a preşedintelui PNL. Acesta compară tactica liberalilor cu tactici similare urmate de Partidul Social Democrat.

„E adevărat că manevra făcută în Parlament pentru a amâna dezbaterea moţiunii este neconstituţională. În momentul când s-a depus o moţiune de cenzură, trebuie să respecţi termenul constituţional. Aceste găselniţe cu semnăturile sunt nedemne pentru partidele politice şi creează o mare umbră, un mare semn de întrebare în legătură cu soliditatea mecanismelor constituţionale din România. Da, din momentul în care s-a citit, Constituţia spune clar: în 3 zile trebuie dezbătută. A fost grav încălcată Constituţia, grav încălcată Constituţia. Mai ţineţi minte că timp de ani de zile am ţipat împotriva faptului că PSD prin diferite manevre încălca Constituţia? Păi acum ce face această structură politică din Parlament? În primul rând, PNL. Păi împreună cu PSD încalcă Constituţia. Adică face exact ceea ce făcea PSD de atâta vreme”, a declarat acesta.

Valeriu Stoica, fost ministru al Justiţiei în guvernele CDR din 1996-2000, a comentat şi unul dintre punctele de dezacord din coaliţie care au precipitat demiterea lui Stelian Ion din fruntea ministerului Justiţiei şi începerea actualei crize politice.

„Şi în Justiţie este distribuită puterea între PÎCCJ, MJ, Secţia de Procurori a CSM şi preşedintele României. Stelian Ion a încercat să elimine Procurorul General şi preşedintele României din mecanism. Între Stelian Ion şi Secţia de procurori din CSM a fost o alianţă. Distribuţia puterii este bună pentru că fiecare îl împiedică pe celălalt să o ia razna. Factorul politic din numirile procurorilor şefi se poate reduce prin criteriile de selecţie. Trebuie schimbat modul de alegere al membrilor CSM. N-are importanţă unde va fi SIIJ, la DNA sau PG. Important sunt oamenii care lucrează în aceste structuri. Insuccesele luptei împotriva corupţiei sunt cauzate de lipsa de profesionalism . E nevoie de un DNA în care profesionalismul să câştige cel mai mult. Erorile se pot reduce doar prin profesionalism”, a punctat Stoica.

„Dintre toate cele 3 puteri ale statului, cel mai bine funcţionează puterea judecătorească. Da, sunt multe erori în Justiţie şi mulţi oameni nemulţumiţi. Dar aceste greşeli şi erori n-ar trebui să întunece munca magistraţilor oneşti şi cinstiţi. Am întâlnit şi mulţi oameni mulţumiţi de magistraţi. (…) Erorile care s-au făcut în Justiţie sunt cele care se văd. Problema este cum se autoguvernează Justiţia ca să reducă erorile. Cu divizarea care există în CSM este foarte greu să te autoguvernezi. Politicile Justiţiei trebuie făcute chiar de CSM. Marea răspundere pe reformele Justiţiei o are CSM”, a mai adăugat acesta.