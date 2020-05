Un senator PMP doreşte expulzarea celor care vorbesc de autonomie teritorială în România: „Povestea asta cu UDMR îmi creează greaţă şi disconfort lingvistic“

Cătălin Lucian Iliescu, senator PMP, a scris, vineri, o postare pe pagina sa de Facebook, în care îşi anunţă dorinţa iniţierii unui proiect de lege prin care orice persoană care vorbeşte de autonomie teritorială în România „să fie expulzată acolo unde doreşte să-şi continue viaţa”.

În ceea ce priveşte UDMR, senatorul vorbeşte de greaţă şi disconfort lingvistic, descriind formaţiunea politică ca pe un ONG, folosit de către partidele româneşti pentru a pune şi a da jos guverne.

„Povestea asta cu UDMR imi creaza greata si disconfort lingvistic. Partidele romanesti s-au folosit in cei 30 ani de aceasta uniune a maghiarilor, practic un ONG, sa puna si sa dea guverne jos fara sa anticpeze ca zi de zi acesti domni mongoli nu au decat un singur SCOP, autonomia pe orice criteriu, etnic, teritoriel, administrativ. Pana la urma etnicii maghiari sunt cetateni romani cu aleleasi drepturi si pot foarte bine sa faca politica in cadrul oricarui partid romanesc. Gata cu discriminarea romanilor de orice nationalitate. Ajunge! E prea mult. Golanii astia numiti de Budapesta in fruntea UDMR nu vad decat cearta prin orice actiune pe care o inteprind. Sunt ca picatura chinezeasca. Bai smecherilor, voi aveti impresia ca aici e sat fara caini? E momentul sa va intre bine in cap ca Romania este STAT NATIONAL, INDEPENDENT si INDIVIZIBIL. Sustin un proiect de lege privind SCOATEREA UDMR in afara legii”, a scris senatorul.