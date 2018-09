Sub bagheta lui Liviu Dragnea, om-partid-stat-dictator, guvernul şi majoritatea parlamentară, controlate de acesta, obligă România să facă un pas îndărăt. Cu spatele înainte şi cu votul nostru: afară din Europa! Referendumul la care sunteţi chemaţi va fi doar tamponul de amortizare al celor de la guvernare în momentul izbirii de noua cortină de fier. După 28 de ani ani, România o va trece din nou - în direcţia inversă.

Minciuna ca instrument politic

Premierul de carton al României, Viorica Dăncilă, susţine la Bruxelles, în faţa socialiştilor europeni, că: „România rămâne unul dintre statele cele mai pro-europene din Uniunea Europeană şi cred cu tărie că trebuie să apărăm această stare de lucruri“. Ea are dreptate, cetăţenii români se numără, statistic vorbind, printre cei mai pro-europeni din UE, dar minte cu neruşinare lăsând să se înţeleagă că şi guvernul, respectiv coaliţia PSD-ALDE, din care face şi ea parte, este unul pro-european! Nu este singura chestiune în care ea minte şi nici prima. Minciuna este instrumentul principal prin care reprezentanţii PSD-ALDE încântă urechile propriului electorat, dispus să-şi onduleze trupul după acordurile lui. În spatele ei se ascunde doar o mare şi ruşinoasă laşitate. Ei dau vina pe populaţia României, atât pe cei care-i aplaudă, cât şi pe cei care-i înjură sau tac, făcând-o responsabilă pentru derapajele puterii de la ordinea Europeană, pentru ciopârţirea justiţiei, pentru implementarea iliberalismului, sugerând că guvernul nu ar face altceva decât să îndeplinească voinţa poporului şi nicidecum să modifice legi doar din populism de doi bani şi în favoarea penalilor din aceste partide.

Aceeaşi atitudine o are acest guvern şi pe plan intern. El ne repetă mereu: poporul vrea, de-asta facem! Numai şi numai spre binele românilor. Cine i-a ascultat pe Dragnea&co s-a plictisit deja de mantra aceasta. Şi mai fiecare ştie că sunt simple minciuni! Iar ca să convingă cât mai mulţi că acţiunile lor sunt numai în folosul românilor şi la cererea democratică a acestora, vor organiza un referendum, ascuns sub pretextul „protecţiei familiei“, prin care în fond ei cer o nouă legitimare pentru politicile lor partinice, hâţâite pe muchea democraţiei.

Legitimarea hoţiei prin Referendumul de pe 6-7 octombrie

Politici, care se reduc la o înşiruire de rătăciri tulburătoare pentru o democraţie cum se vrea a fi şi România. Crearea unei dreptăţi mai drepte pentru Dragnea şi partizanii săi, pentru cei bogaţi şi bine-conectaţi la putere, promovarea incompetenţei şi mediocrităţii în poziţiile cheie ale statului, prostia ridicată la rang de educaţie, buimăcirea discursului public până la mistificarea şi trivializarea lui, răsplătirea celor din sistem cu pensii speciale pentru prestaţii cel mult mediocre, inhibarea consolidării unei morale sociale sănătoase prin influenţarea negativă a unor procese importante la nivel social, juridic, economic, educaţional, chiar cultural, instrumentalizarea jandarmeriei in scopuri meschine, precum suprimarea violentă a protestului paşnic de pe 10 august 2018, iar actual, promovarea referendumului împotriva unei Românii europene! Lor li se adaugă discursurile agresive şi licenţioase ai multor falşi-tovarăşi din conducerea PSD, nivelul comunicării coborât sub limita bunului-simţ, intimidarea opoziţiei, presei, protestatarilor, defăimarea lor prin răspândirea de conspiraţii sau trunchierea adevărului, expunerea acestora unor campanii murdare via Antena 3 sau RTV, precum şi promovarea informaţiilor false. Toate aceste aspecte ale politicii PSD-ALDE se vor „democratiza“, aşadar vor primi binecuvântarea poporului, prin referendumul promovat de Liviu Dragnea şi acoliţii săi. România va fi sufocată de politica actualei majorităţi parlamentare şi a guvernului controlat de aceasta!

Laşitatea sărăceşte şi izolează România

Iar ei o vor susţine tot pe-a lor: e voia si spre binele românilor. Aşa cum a demonstrat-o Dăncilă zilele astea la Bruxelles. Expresie a laşitaţii şi lipsei de demnitate din partea acestor politicieni, care nu sunt capabili să facă bine pentru alţii pentru că priceperea lor se limitează la a culege fructele care atârnă grele din copacii de care scutură de zeci de ani o elită nedemnă de această titulatură. Şi nici nu vor să facă bine! Iar când sunt prinşi cu mâţa-n sac, aruncă vina în stânga şi dreapta, ca nişte milogi. Ei pun eşecuri vizibile, ba în cârca „statului paralel“, preşedintelui, foştilor premieri, celor de la Bruxelles, USR-ului, unui bătrânel avut din SUA, pe nume George Soroş, comunicării greşite (nu din partea lor), protestatarilor paşnici, marijuanei, extratereştrilor, asasinilor imaginari şi mai ştiu eu cărei împrejurări sau a cărei figuri fictive sau reale a lumii de astăzi, chiar de ieri.

Sau se scot încă o dată, rostind aceeaşi mantră: este voinţa românilor, este spre binele românilor.

De parcă unii care locuiesc în vile de lux, conduc sau se lasă şofaţi în maşini care costă mai mult decât venitul cincinal al unui român de rând, care se tratează la clinici speciale sau în străinătate, îşi petrec vacanţele în cele mai exotice locuri de pe pământ, ştiu ce nevoi are poporul, ce e bine pentru români. Când din turnurile lor de fildeş, românii despre care ei vorbesc, nu se văd decât ca nişte furnicuţe. Insecte pe care ei le calcă cu picioarele şi apoi se scârbesc fără să o ascundă. Amintiţi-vă cum au răspuns politicienii (de ex. Tăriceanu) la întrebarea: de ce s-a scumpit preţul carburanţilor?

Ei nu se ocupă de problemele reale ale ţării pe care o conduc, ci doar dau cu spoiala, fără să ţină cont că există un mâine al nostru, al tuturor, când scorojeala politicii lor ne va cădea în cap, îi va otrăvi până şi pe copiii copiilor noştri.

Politicile lor vor săraci şi izola România, în timp ce românii bine-intenţionaţi şi oneşti ori pleacă din ţară, ori îşi pleacă capetele defintiv, iar toţi ceilalţi, chiar şi cei care acum îi mai susţin, vor muri cu zile. Iar autorii lor, cei cu adevărat responsabili de dezastrul care va urma în România, vor încerca în continuare, prin canalele lor de propagandă, să convingă cetăţenii că trăiesc în cea mai prosperă economie europeană, că în ţara lor curge doar lapte şi miere, iar că ei, actualii guvernanţi, sunt singurii care-i pot proteja în faţa unor pericole inexistente. Că în faţa pericolelor reale, ei sunt primii care se ascund, aruncă rezolvarea (sau nerezolvarea lor) în curtea altuia. Se înjosesc singuri prin născocirea unor explicaţii jenante.

Libertate şi prosperitate. Doar aşa!

Dar în schimbul spoielii ăsteia, ieftină ca atare, dar plătită scump de români, ei, PSD, ALDE şi aliaţii lor, vor cere tot. Vor să sacrificăm democraţia, să sacrificăm gândirea raţională, morală, cu alte cuvinte să tăcem, să-i luăm de buni, să ne aliem iliberalismului de tip putinist, să acceptăm ieşirea la pas alergător din Europa, să acceptăm întoarcerea României (legal. Prin referendum!) în vremurile sumbre ale istoriei. Cu o populaţie în majoritatea ei sărăcită şi cu drepturi strict definite, în timp ce o clică, şi ea clar definită, se va îmbogăţi pe spinarea acesteia. Iar asta nu o vor doar aşa, cu o majoritate spectatoare, ci cu binecuvântarea majorităţii românilor manipulate şi împinse la marginea raţionamentului, obligată la referendumul otrăvit de pe 6-7 octombrie.

Prezenţa românilor la referendum le va da lor dreptate: vrem să va luăm ţara cu binecuvântarea voastră! S-ar putea să aibă succes. Pentru că majoritatea românilor nu vrea să vadă şi să înţeleagă că există o legătură directă între binele tuturor şi bunul tuturor, între evoluţia socială şi nivelul de trai! În ţările dezvoltate cu societăţi evoluate, printre care chiar şi în unele din fostul bloc comunist, se trăieşte mai bine tocmai pentru că s-a recunoscut valoarea progresului social, a emancipării sociale, pentru nivelul ridicat de trai! Cu alte cuvinte: acolo unde oamenii sunt liberi şi totodată ocrotiţi de stat, părtaşi la dezvoltarea economică a ţării, iar drepturile lor, ale TUTUROR, nu sunt îngrădite de politicieni populişti (care se prefac că împlinesc doar voinţa poporului), de instituţii bisericeşti înglodate în concepţiile Evului Mediu sau la iniţiativele unor dubioase organizaţii inspirate (şi sponsorizate) din Rusia sau America-Obscură, precum aşa-numita Coaliţie pentru Familie, nivelul de trai este mai ridicat. Acolo lumea trăieşte cu plăcere, munca este echitabilă, cotizează solidară la bugetul comun, se respectă şi acceptă reciproc, simţindu-se văzută şi auzită într-adevăr de stat şi de cei care-l conduc. Care-l conduc spre binele tuturor, nu doar spre cel al unei majorităţi de conjunctură sau al unei minorităţi oportune, şi nicidecum doar din lăcomia puterii.

Noi cu iubirea, calicii cu violul

În România statul, sub tutela PSD-ALDE şi cu aportul UDMR sau a unor oportunişti din alte formaţiuni politice, se dovedeşte a fi un răufăcător! Un calic şi un laş. El ia din resursele ţării, indiferent cât de mari sau mici ar fi acestea, materiale sau umane, şi le împarte doar celor care-l susţin aşa cum îl vor cei care-l stăpânesc: parazitat, egoist, vătaf al propriilor interese.

Statul despre care vorbesc este stăpânit astăzi exact de acei politicieni care va sugerează că România trebuie iubită cu toată patima, fiind singura ţară din lume care vă merită întreaga pasiune. E ţara care trebuie păzită, apărată, a cărei tradiţie strămoşească, creştină, trebuie protejată în faţa unor duşmani, precum justiţia (făcută tot de ei), străinii, multinaţionalele, care vă vor banii şi forţa creatoare (după care tot ei profită de fapt cel mai mult), Soroş, care vrea să vă deţină (pură invenţie), homosexualii, care ameninţă tradiţia ortodoxă a familiei. Iar aici trebuie amintit că România se situează pe locul 35 la nivel european din punct de vedere al egalităţii în drepturi şi nediscriminării. Ea surclasând doar ţări, precum Moldova, Rusia, Turcia, Macedonia, Armenia sau Azerbaidjan. Noi s-o iubim şi păzim, ca în umbra iubirii noastre ei s-o poată hărţui, viola, fura, să ne poată fura pe noi toţi, până rămânem cu toţii fără ea.

Paraziţii sfidează Europa, proştii plătesc

Liviu Dragnea şi gaşca sa îndepărtează România de Europa. Nici unul din reprezentanţii guvernării de la Bucureşti nu prea e luat în serios la Bruxelles, e invitat la masa partidelor politice cărora le aparţin la nivel european doar ca să dea socoteală pentru derapaje. Numai Viorica Dăncilă, împăiată în postura de premier, se furişează în câte-o vizită externă obligatorie şi aduce semnături protocolare în ţară, iar asta pe lângă ruşinea de a nu-i reprezenta pe români, ci partidul care tindă să devină stat. Nu-mi pot explica cum premierul României a fost capabilă să viziteze Spania, unde trăiesc peste un milion de români, şi să nu se întâlnească cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti de acolo, ba chiar să îi evite? La fel mă întreb, de unde scot aceste figurine politice obrăznicia de a minţi fără perdea, de a ţine oficiali europeni de proşti şi dezinformaţi, de parcă ar fi telespectatori Antena3? Dăncilă le spune colegilor socialişti din Parlamentul European că protestatarii din Piaţa Victoriei de pe 10 August au fost drogaţi şi plătiţi din afară. Sau că PSD nu se implică în campania pentru referendum. Tăriceanu le spune alor lui, liberalilor europeni, că în România, în comparaţie cu tările din vest, nu există niciun un mare caz de corupţie.

Oficialii europeni nu sunt însă nici dezinformaţi, nici proşti. Singura concluzie, ţinând cont că nici „ai noştri“ n-o fac din prostie, ci din calcul, este că intenţia lor este să provoace izolarea României. Pe care ei nu vor să şi-o asume direct, ci vor s-o pună şi pe ea în cârca Parlamentului European. Din laşitatea care-i caracterizează! Şi de ce vor să ne izoleze în Europa, slobozi să ne înecăm în propria mizerie?

Pentru că acolo unde e mizerie şi umezeală, întuneric şi îmbâcseală se simt paraziţii cel mai bine!