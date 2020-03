Trei liberali, infectaţi de senatorul Chiţac. Un deputat şi doi aleşi locali au fost depistaţi cu coronavirus. Peste 100 de bolnavi. România intră în scenariul 3

Sunt confirmaţi pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL Lucian Heiuş, primarul Devei Florin Oancea şi administratorul public Adrian David Nicolae. Toţi 3 se află în izolare la domiciliu, au participat la reuniunea BPN a PNL la care a participat şi senatorul Vergil Chiţac. Cei trei nu au fost prezenţi ieri la reuniunea Biroului Executiv al PNL.

În acest moment, autorităţile se pregătesc pentru scenariile 3 şi 4, iar în scenariul 3 se va face un triaj la fiecare spital, atât al bolilor de bază, internările urmând a se face doar pentru cazurile urgente, dar şi un triaj epidemiologic. Pentru etapa următoare se pregătesc spitalele de suport care vor prelua celelalte afecţiuni non-coronavirus, internările urmând a fi oricum făcute după anumite criterii stricte. Clinicile de Boli Infecţionase vor rămâne strict pentru coronavirus.

„În România probabil vom trece prin starea de alertă, este un scenariu la care echipa noastră lucrează şi va fi luată o decizie rapid, în perioada care urmează”, a anunţat ministrul interimar al sănătăţii, Victor Costache, vineri seara, în contextul extinderii epidemiei provocate de noul tip de coronavirus.

Probabil se vor lua şi alte măsuri, măsuri care ne vor ajuta, vor scurta în special circuitele birocratice, care ne întârzie foarte mult, de exemplu, termenele de achiziţie a echipamentelor de care avem nevoie, a explicat ministrul.



România a înregistrat vineri, 13 martie 2020, cele mai multe cazuri de până acum de persoane contaminate cu noul coronavirus, confirmate într-o singură zi: 34. Bilanţul total al celor care au fost depistaţi cu acest virus ajunge la 95, astfel că România se îndreaptă către scenariul 3 elaborat de autorităţi, acela când numărul bolnavilor va depăşi 100.



Încă se mai pot interna toţi pacienţii



„Acest scenariu 3 nu este cel mai important, cel mai important şi cel mai greu ne va fi când vom trece - şi este foarte posibil - în scenariul 4. Întârziem cât mai mult această trecere. Deocamdată, şi la acest număr de pacienţi ne permitem încă luxul să internăm toţi pacienţii, inclusiv formele uşoare în spitalele şi secţiile de boli infecţioase, într-o izolare strictă, în dorinţa de a limita răspândirea acestui virus. Ştim din greşelile altor ţări, atunci când formele uşoare au fost lăsate la domiciliu, uneori nu se respectă această carantinare la domiciliu şi atunci virusul se răspândeşte mai repede”, a explicat Victor Costache la digi24.ro.



El consideră că prin măsurile pe care autorităţile române le-au luat în ultimele săptămâni au reuşit să întârzie cât de mult creşterea cazurilor de coronavirus.



„Era foarte greu să nu avem acest virus şi pe teritoriul României. Am luat şi măsuri foarte drastice împreună cu prim-ministrul, aţi văzut că am fost a doua sau a treia ţară din Europa care a impus încetarea traficului aerian, a traficului feroviar, a traficului rutier greu (din Italia - n.r.) şi am reuşit să întârziem această creştere, dar evident, într-un final, inevitabilul s-a produs şi aţi văzut că marea majoritate a pacienţilor au venit din alte ţări, deci încă nu avem o răspândire pe teritoriul României”, a declarat, vineri seara, ministrul interimar al sănătăţii, Victor Costache.



„Deja am luat foarte multe măsuri. Pentru a se limita o posibilă criză, cu tot ce înseamnă medicamente şi materiale sanitare, am interzis zilele acestea exportul paralel şi astfel zeci de TIR-uri cu materiale şi materiale sanitare care ar fi părăsit ţara noastră au fost întoarse înapoi”, a arătat Victor Costache.



În spitalele de boli infecţioase se vor trata numai cazurile de COVID-19

În scenariul 3, valabil pentru înregistrarea a 101 până la 2.000 de cazuri, se măreşte capacitatea de răspuns la coronavirus şi se începe un triaj la fiecare spital: vor fi prioritizate cazurile din epidemie şi vor fi amânate cele care nu sunt urgenţe medicale. Toate spitalele de boli infecţioase nu vor mai trata decât pentru COVID-19, bolnavii cu alte afecţiuni fiind transferaţi către alte centre medicale. Vor fi mărite spaţiile pentru tratarea bolnavilor şi vor fi aduşi medici suplimentari.



De asemenea, vor fi impuse noi restricţii în ceea ce priveşte circulaţia. Se vor căuta noi spaţii pentru carantină. Este posibilă şi introducerea carantinei la domiciliu, cu măsuri speciale de pază.