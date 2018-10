Tensiuni în coaliţia PSD-ALDE. Şerban Nicolae, atac la Tudorel Toader: Ordonanţa de urgenţă pe legile Justiţiei anulează toată munca din Parlament

„Ridică mari semne de întrebare. Am senzaţia că umbra lui Macovei şi Prună a acoperit gândirea acestei ordonanţe, dincolo de faptul că ordonanţa este foarte mult extinsă faţă de ceea ce părea să fie subiect de discuţie pentru o eventuală modificare. De exemplu, am întâlnit formule de tipul <se prorogă până la terminarea preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene>, am găsit formula absolut stupidă legată de revocarea membrilor CSM în care judecătorii, respectiv procurorii, votează pentru revocare dar după aia se pronunţă CSM-ul cu majoritate de voturi” a declarat, duminică, pentru Mediafax, liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae, care mai subliniază: „Ea practic anulează toată munca pe care am făcut-o în materie de reformă a legilor justiţiei“.

Liderul senatorilor PSD a punctat faptul că modificarea legată de răspunderea magistraţilor este „o bătaie de joc”.„În materie de răspundere a magistraţilor, am senzaţia că deja este o bătaie de joc, sper să nu fie chiar textul corect, sper să fi apărut în presă un text greşit, un text de lucru, un text făcut de nişte oameni foarte, foarte slab pregătiţi şi cu apucăturile securiste de pe vremea Macovei-Prună. Altfel, nu îmi explic de ce s-a ajuns din nou la formula în care să nu se răspundă la nivel de magistraţi niciodată şi să nu se găsească niciun fel de soluţii funcţionale pentru independenţa justiţiei”, a mai afirmat Şerban Nicolae.