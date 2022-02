SURSE Vot unanim pentru publicarea înregistrării cu declaraţia lui Dacian Cioloş despre o eventuală demisie

Cu toate că era aşteptat un vot care să arate diferenţele de opinie din cadrul formaţiunii, până la urmă „desecretizarea” ultimei şedinţei a trecut printr-un vot unanim.

O treime dintre membrii Biroului Naţional al USR au convocat, sâmbătă noapte, şedinţa forului de conducere pentru duminică pentru a aproba publicarea înregistrării în care Dacian Cioloş a ameninţat cu demisia. La rândul său, Dacian Cioloş afirmă sâmbătă seară că, statutar, şedinţa ar putea avea loc cel mai devreme luni seară, dar nu se opune şi le-a cerut colegilor de partid să nu conteste demersul.

Dacian Cioloş a susţinut, vineri, că nu intenţionează să plece din partid şi nici să-şi facă grupuri separate în Parlament sub denumirea PLUS, acuzându-şi colegii de răspândirea de ştiri false. De partea lui Cioloş s-au poziţionat aproape toţi aleşii din fostul PLUS, în timp ce din USR s-au solidarizat doar patru parlamentari.