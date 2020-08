Surse. PNL încearcă să blocheze candidatura lui Traian Băsescu la Primăria Capitalei. Ce oferă în schimb

Liderul PNL Ludovic Orban încearcă să securizeze candidatura lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei. Premierul negociază un acord cu Eugen Tomac, astfel încât PMP să arunce alt candidat în competiţia pentru Bucureşti, nu pe Traian Băsescu, susţin sursele citate. Potrivit calculelor PNL, fostul preşedinte ar rupe procente bune din voturile dreptei, prin urmare victoria lui Nicuşor Dan în faţa Gabrielei Firea e pusă în pericol. ”Ar fi absurd să pierdem primăria din cauza PMP, dar Băsescu e imprevizibil. Nu va avea nimic de pierdut”, susţin surse din conducerea PNL pentru Adevărul. De partea cealaltă, liderii USR-PLUS se bazează pe legea compensaţiei: voturile rupte de Băsescu de la Nicuşor Dan vor fi cam aceleaşi cu procentele rupte de candidatul ProRomânia de la Firea. ”Problema e că nu ştim încă cine va candida de la ProRomânia. Dacă intră Ponta, sigur că ia mai mult de la Firea. Dar dacă vine cu un candidat mai puţin notoriu, atunci Băsescu poate înclina decisiv balanţa în defavoarea lui Nicuşor Dan. Cel mai bine e să ajungem la o înţelegere cu PMP”, susţin surse din conducerea PNL pentru Adevărul.

În acest moment există o colaborare foarte bună între PNL şi PMP. Partidul fondat de Traian Băsescu ocupă mai multe funcţii ministere, dar şi în instituţiile deconcentrate din ţară, ca urmare a susţinerii Guvernului Orban în Parlament. În cazul în care partidul condus de Eugen Tomac va reuşi să treacă pragul electoral la alegerile parlamentare din decembrie, Ludovic Orban s-a angajat să ofere din nou funcţii pentru PMP, de la secretar de stat până la prefecţi şi şefi de instituţii judeţene. De asemenea, liderul PNL le-a promis celor din PMP că vor fi parteneri în viitoarele majorităţi de dreapta care se vor constitui în sectoarele Capitalei, prin urmare vor primi funcţii în eşalonul doi al administraţiei, susţin surse politice pentru Adevărul.

PNL şi-ar dori ca, la Primăria Capitalei, în locul lui Traian Băsescu să candideze un lider PMP mai puţin notoriu, care să muşte o felie cât mai mică din electoratul dreptei. Unul dintre numele luate în calcul e Ioana Constantin, candidatul PMP pentru Sectorul 1. Teodor Paleologu, aruncat de PMP la alegerile prezidenţiale de anul trecut, a refuzat să intre în competiţie cu Nicuşor Dan, deşi are o imagine bună în Bucureşti. Nici Cristian Diaconescu, fost şef al cancelariei prezidenţiale în era Traian Băsescu, nu a acceptat rolul de candidat de sacrificiu.

„Nu mă lupt cu Băsescu, mă lupt cu PSD”



Pe de altă parte, PMP are nevoie de o locomotivă electorală la alegerile locale, care să revigoreze partidul în perspectiva alegerilor parlamentare, principalul obiectiv politic al PMP. Traian Băsescu ar fi singurul candidat care poate propulsa partidul peste pragul de 5% la alegerile legislative din decembrie. Deocamdată, PMP e sub pragul electoral în sondajele de opinie. Ratarea Parlamentului ar însemna desfiinţarea partidului. Prin urmare, PMP e într-o situaţie ingrată: dacă va pune un candidat moale la Bucureşti, riscă să nu intre apoi în Parlament. Dacă merge cu Traian Băsescu, îngroapă relaţia cu PNL şi îşi ostilizează o parte a electoratului fidel, care nu va accepta ca PMP să pună umărul la realegerea Gabrielei Firea în fruntea Capitalei. ”Susţinătorii PNL, PMP, USR, PLUS, împreună, au această dorinţă de a scăpa Bucureştiul de PSD”, a spus Nicuşor Dan la Adevărul Live, invocând sondajele de opinie. ”Eu mi-am dorit, şi o spun foarte deschis, ca în această înţelegere PNL-USR-PLUS să fie şi PMP. Publicul care votează PMP este de dreapta. Cu PMP, ne-am fi dus undeva la 60% şi ar fi fost mai simplu”, a adăugat Nicuşor Dan, candidatul dreptei la Primăria Generală.

Întrebat cum vede o eventuală competiţie cu Traian Băsescu pentru Capitală, Nicuşor Dan a răspuns: ”În orice caz, lupta mea nu o să fie cu PMP-ul, în niciun caz. Mai ales că acest partid încă de la început şi-a exprimat simpatia pentru candidatura mea, inclusiv Traian Băsescu. Eu nu o să mă lupt cu Traian Băsescu, eu mă lupt cu PSD. Cred că la fel şi el”. Potrivit surselor Adevărul, exact aceasta e strategia pe care liberalii au propous-o în discuţiile cu PMP: partidul condus de Eugen Tomac să nu pună candidat la Capitală, motivând că eliberarea Bucureştiului de PSD e un obiectiv politic mai important decât interesul de partid.

Europarlamentarul PMP Traian Băsescu, fost primar al Capitalei, ar intra în competiţia pentru Bucureşti. ”Eu nu prea ştiu să pierd, n-am învăţat treaba asta în politică şi dacă intru în competiţie o să fac tot ce se poate să câştig. Pe de altă parte, obiectivul meu major este să dau o mână de ajutor PMP-ului, dar poate că vreau să dau şi o lecţie USR-ului”, a afirmat fostul preşedinte. Întrebat dacă candidatura sa nu va favoriza candidatul PSD, Băsescu a afirmat: ”Bun, şi oferta USR-PNL care este? Desfiinţaţi-vă, voi PMP, că noi suntem nişte băieţi deştepţi. Ăştia au început să procedeze ca băieţii deştepţi din energie. Ar vrea ca PMP să le dea voturile, dar să nu aibă candidaţi. Democraţia este despre participarea la alegeri, iar PMP nu are decât varianta de a participa singur la alegeri”.