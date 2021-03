Surse: Numirea Oanei Stănciulescu la CNSAS aprinde spiritele în coaliţie. Ce membri ai Colegiului au fost paraşutaţi în instituţie pentru că erau oameni de partid

Avizul pozitiv primit de jurnalista Oana Stănciulescu de la Comisiile juridice din Camera Deputaţilor şi Senat pentru funcţia de membru în Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a dus la apariţia unor noi tensiuni în interiorul coaliţiei de guvernare. Stănciulescu, de altfel propunere din partea preşedintelui României, e criticată pentru unele poziţionări din trecut, fiind invocate mai ales declaraţiile acesteia din perioada în care erau dezbaterile pe tema Legii antilegionari, adică pedepsirea celor care elogiază personalităţi care au făcut parte din mişcarea legionară sau din regimul antonescian. În acea perioadă, jurnalista afirmase că nu e normal să fii pedepsit pentru că ai ca repere morale persoane ca Vintilă Horia sau Valeriu Gafencu, lucru care a adus la contestarea sa de către câteva zeci de intelectuali, dar şi de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel“, în contextul numirii sale în Consiliul de Administraţie al TVR, ca membru din partea PNL.

Avizarea candidaturii lui Stănciulescu vine la puţin timp după ce premierul Florin Cîţu a decis demiterea lui Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR), din funcţia de subsecretar, pentru că ar fi negat dimensiunea Holocaustului şi ar fi pus pe „umerii comunităţii evreieşti” aducerea comunismului.

USR s-a pronunţat prin vocea lui Iulian Bulai, preşedinte al Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor, care a subliniat faptul că propunerea venită pe filiera Cotroceniului ar fi inoportună. „Consider această propunere ca fiind inoportună.”

Şi în PNL părerile sunt împărţite. Unii au sprijinit-o pe Oana Stănciulescu doar pentru că vine pe filiera Cotroceniului, în timp ce alţii consideră că aceasta într-adevăr merită să fie numită, fiind exagerate criticile care o creionează pe aceasta drept o persoană care ar fi avut atitudini pro-legionare, iar o grupare minoritară o contestă. „Avem o aripă din partid care mai are acum puţin şi ne pune să ne ştergem propria istorie. Cei care au fost împotriva lui Octav Bjoza sunt acum şi împotriva lui Stănciulescu. Nu se mai uită la nuanţe, declaraţiile complete ale lui Bjoza şi Stănciulescu, sau alte poziţionări. Nu sunt legionari, nu au contestat Holocaustul, ci au cerut mai multă rigurozitate când vorbim de evenimentele istorice. Am ajuns să ne batem joc şi de foştii deţinuţi”, a declarat unul dintre liderii PNL pentru „Adevărul”. Potrivit sursei citate, în PNL curentul majoritar e de susţinere a Oanei Stănciulescu. De asemenea, se aşteaptă ca USR să nu se poziţioneze împotriva lui Stănciulescu, dar nu exclud anumite surprize, adică aleşi care să iasă să o atace pe aceasta.

Ce o recomandă pe Stănciulescu la CNSAS

Un detaliu despre care nu s-a vorbit deloc este faptul că Oana Stănciulescu merge pentru un rest de mandat de trei ani, în urma plecării Alexandrei Toader la şefia Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Comunist (IICCMER). Toader fusese numită la CNSAS în 2018, iar un mandat întreg e de şase ani.

CNSAS, loc de refugiu politic O bună parte dintre membrii CNSAS, care în total sunt 11, nu nicio legătură cu ceea ce face instituţia, fiind mai degrabă un loc de unde pot încasa o indemnizaţie lunară de aproape 10.000 de lei. Sulfina Barbu (PNL) are la bază Facultatea de Geofizică şi Geologie şi nu a avut vreo interacţiune cu cercetarea. Cătălin Precul (PSD) este absolvent de Drept, dar care înainte de CNSAS a lucrat la o companie care vindea „produse nutriţionale bio”. Vasile Blănariu, vicepreşedinte al CNSAS, a terminat Dreptul la 33 de ani, la Universitatea din Craiova, fiind la începutul carierei „magaziner” la Dacia Service Reşiţa. În perioada 2012-2016, a fost deputat PP-DD, ulterior trecând la PSD. Şi reprezentantul UDMR în CNSAS, Ladislau Csendes, este muzicolog de profesie, care s-a orientat spre cercetare după ce a ajuns membru în cadrul Colegiului

„Adevărul” a contactat-o pe candidata Cotroceniului pentru a afla ce studii sau activitate profesională o recomandă pentru CNSAS. „Eu am terminat Academia de Studii Economice în urmă cu mulţi ani. Dar de patru ani sunt cercetător la CNSAS. Acum fac un doctorat la Facultatea de Istorie, care are la bază mai ales resursele din arhive, deci cunosc problematica. Am fost mereu apropiată de istorie şi de deţinuţii politici. Sunt membru onorific al AFDPR", a precizat Oana Stănciulescu pentru „Adevărul”.

Întrebată dacă i se pare justă sau nu demiterea lui Octav Bjoza, Oana Stănciulescu a precizat că ar fi fost indicat să existe o discuţie cu fostul deţinut politic înainte de o decizie oficială. „Îi cunosc aproape pe toţi deţinuţii politici. Si eu am fost contestată că aş fi avut anumite poziţii, mai ales în contextul dezbaterilor despre Legea antilegionari, ceea ce este fals. Spun răspicat: doar un om nebun poate contesta Holocaustul. Domnul Bjoza nu a contestat Holocaustul, nu l-a minimalizat. Nu s-a pus problema contestării Holocaustului. Crimele rămân crime. Subliniez asta şi sigur şi domnul Bjoza a atras atenţia asupra acestui lucru. Poate comunicatul AFDPR a fost scris la repezeală. Cred că trebuia să fie explicat ce era în conţinutul lui. Sincer, cred că fost o reacţie a unor oameni care au trecut prin ani grei de închisoare”, a conchis Oana Stănciulescu.