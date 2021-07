Surse: Ce nume sunt vehiculate pentru şefia Finanţelor. Favoritul, un apropiat al premierului

Revocarea lui Alexandru Nazare de la Ministerul Finanţelor a dus la reluarea discuţiilor din PNL privind cine are cel mai important cuvânt pe tema desemnării viitorului demnitar. Şeful PNL, Ludovic Orban, a atras atenţia că decizia trebuie luată în forurile statutare ale partidului, acolo unde încă domină majoritatea, în timp ce Florin Cîţu a transmis că el are principalul cuvânt de spus, dată fiind calitatea sa de prim-ministru. Iar diferenţa de viziuni are loc pentru că fiecare tabără are propriile variante pentru Ministerul de Finanţe.

Marele favorit este Dan Vîlceanu (42 de ani), preşedinte al PNL Gorj şi om de încredere al lui Florin Cîţu. Vîlceanu a fost susţinător al lui Cîţu cu mult înainte ca premierul să intre în cursa pentru şefia PNL. Aflat la al doilea mandat de deputat, Dan Vîlceanu a fost în primii ani de politică şef al Tineretului Social-Democrat Gorj (2006-2009). Însă odată cu venirea la putere a Guvernului Boc, Vîlceanu a trecut în barca PDL, acolo unde a rămas până la fuziunea acestui partid cu PNL, în 2015. Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte al PNL, a mai vehiculat şi un al doilea nume, Robert Sighiartău, dar acesta nu are nicio şansă în faţa lui Vîlceanu.

Candidat „cu experienţă” la Finanţe

Pe de altă parte, surse politice din echipa Orban au declarat pentru „Adevărul” că varianta de ministru pe care preşedintele PNL o vede drept echilibrată ar fi Lucian Heiuş, secretar de stat la Finanţe şi fost şef al PNL Hunedoara. Lucian Heiuş a fost în ianuarie 2020, pentru scurt timp, propunerea de ministru al Finanţelor în Guvernul care îl avea ca şef tot pe Florin Cîţu, dar care nu a mai fost votat în Parlament.

Pentru moment, Florin Cîţu asigură interimatul la Finanţe, responsabilitate pe care o poate avea doar pentru 45 de zile, potrivit prevederilor constituţionale. În această perioadă sunt şanse mari să aibă loc şi rectificarea bugetară.