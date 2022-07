Surse: Menţinerea cotei unice şi eliminarea excepţiilor, asumate prin PNRR. Ce se întâmplă cu pensiile speciale

„Suntem obligaţi prin PNRR să aplicăm cota unică şi să renunţam la excepţii. Modificările la Codul fiscal vor fi puse azi în transparenţă. Creşterile de colectare la TVA pe anul trecut au fost de 8,4%. Colectarea a fost cu 8 miliarde mai mare. România are cea mai mică colectare de la nivel european: 26%”, au precizat surse guvernamentale. De altfel, prin noile modificări are loc şi un nou sistem de impozitare a jocurilor de noroc. 10% sub 3.000 lei, 20% - între 3000 - 10 000 lei şi ce depăşeşte 10 000- 40%.

Disucţiile despre impozitarea veniturilor globale ar urma să aibe oc doar după ce termină ANAF procesul de digitalizare, estimările fiind de aproximativ un an. De asemenea, Guvernul şi Coaliţia vor să tranşeze situaţia pensiilor speciale

Premierului a solicitat Ministerului de Finanţe să vină cu o formulă aplicabilă pentru supraimpozitarea pensiilor speciale. „Este o temă falsă, PNL nu s-a opus niciodată în coaliţie supraimpozitării pensiilor speciale. Să vină Ministerul Fondurilor Publice cu o varianta clară. Tot ce depăşeşte salariul preşedintelui sa fie impozitat”, au precizat surse guvernamentale, care au punctat că în PNRR se vorbeşte despre eliminarea pensiilor speciale.





De asemenea, premierul şe-a cerut miniştrilor să aibă gata îndeplinite ţintele şi jaloanele din PNRR cu două săptămâni înainte de deadline-uri, anunţându-i că nu va mai face şedinţe de guvern special pentru adoptarea actelor normative restante, dacă nu se încadrează.