Oficial. Guvernul Cîţu a fost demis. Moţiunea de cenzură a trecut

UPDATE - Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu a întrunit cel mai mare număr de voturi favorabile decât orice altă moţiune de cenzură împotriva unui Cabinet de până acum.

Din totalul de 466 de parlamentari, 318 au fost prezenţi şi doar 281 parlamentari au votat. S-au înregistrat 281 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” şi 0 abţineri. Guvernul actual va intra într-o perioadă de interimat, iar partidele politice urmează să aibă întrevederi la Cotroceni cu preşedintele Klaus Iohannis.

Florin Cîţu şi reprezentaţii Guvernului au fost prezenţi, dar nu au votat. La fel şi Ludovic Orban, care s-a abţinut să voteze. Înaintea votului, Florin Cîţu a transmis, referitor la scenariile de după moţiune, că „toate opţiunile sunt pe masă”, inclusiv varianta alegerilor anticipate.

Camera Deputaţilor şi Senatul au dezbătut şi votat, în plenul reunit de marţi, moţiunea de cenzură a PSD intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor! Jos Guvernul Cîţu!”. Pentru ca Executivul să fie demis, au fost necesare minim 234 de voturi în favoarea moţiunii.

În şedinţa de marţi a plenului, pe lângă criticile pe care le-a primit premierul Florin Cîţu, au fost atacuri dure şi la adresa USR, venite atât din partea PSD cât şi din partea PNL şi a premierului. Discursul din plen al premierului a vizat, aproape integral, partidul condus de Dacian Cioloş. Cîţu a transmis că USR este „mai socialist decât PSD şi mai extremist decât extremiştii” şi l-a numit pe Dacian Cioloş „domnul cu spirala”.

Florin Cîţu a transmis că partidul lui Cioloş „votează o moţiune de cenzură care spune despre miniştrii săi că sunt incompetenţi” şi l-a atacat pe Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor.

„PSD arată în moţiune că domeniile Transporturi, Fonduri Europene, Sănătate şi Economii au fost un dezastru. Incompetenţă la Transporturi. PSD zice da. Văd că Drula zice tot da. Cum era aia cu zombie politic? Astăzi votezi cot la cot cu PSD pentru un test care spune că eşti incompetent şi mai vrei să faci parte din următorul guvern? După ce ai recunoscut singur că nu te-ai descurcat şi ai fost incompetent? Not going to happen ( nu se va întâmpla n.r.). Nu în ultimul rând, premierul a declarat că a fost „prea indulgent” şi că ar fi trebuit să îi demită pe toţi „mult mai devreme”.

Gabriel Andronache, liderul deputaţilor PNL, a declarat că moţiunea dezbătută marţi aduce tot mai mult cu spusele personajelor lui Caragiale şi conţine numai sloganuri şi titluri asemănătoare celor utilizate la mitingurile electorale.

La rândul său, Dan Barna a transmis în discursul său la moţiunea de cenzură că premierul a preferat să fie „frânarul” programului de guvernare.

Marcel Ciolacu a transmis că Florin Cîţu a fost ales preşedinte peste un „hoit politic” şi l-a acuzat de slabă guvernare, amintind episodul în care premierul nu a ştiut preţul pâinii. „Am înţeles cu toţii că nu ştiţi cât costă pâinea, pentru că nu consumaţi. Între noi fie vorba, chiar sunt curios ce consumaţi dvs. Poate ne spuneţi azi”, a spus Ciolacu.