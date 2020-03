Surse. Aleşii PSD s-au certat din pricina donaţiilor pentru coronavirus. „Când vine vorba de a aduna bani la grămadă, eu sunt mai reţinut“

În timp ce sute de mii de angajaţi din sectorul privat au intrat forţat în şomaj tehnic şi vor trăi cu mai puţin de 2.500 de lei lunar, parlamentarii nu renunţă la privilegii. Aleşii încasează în continuare lefurile întregi, plus restul beneficiilor financiare: diurnă şi cheltuieli de cabinet. În ultimele trei săptămâni, Parlamentul s-a reunit o dată, fizic, pentru a învesti Guvernul Orban şi încă o data, online, pentru a aproba starea de urgenţă impusă de preşedintele Klaus Iohannis prin decret. În rest, au mai funcţionat câteva comisii de specialitate, tot prin videoconferinţă.

În acest context, pentru a puncta la imagine, preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, le-a cerut parlamentarilor social-democraţi să doneze câte 5.000 de lei, bani care să fie folosiţi în lupta pentru combaterea coronavirusului. "Mă bucur că toţi colegii mei au înţeles că în această perioadă trebuie să fim solidari. Toţi parlamentarii PSD au decis că vor dona 50% din indemnizaţiile lor pentru a sprijini achiziţia urgentă de echipamente medicale de maximă necesitate", a anunţat Marcel Ciolacu la finalul unei şedinţe a Comitetului Executiv care a avut loc săptămâna trecută prin videoconferinţă.

„Am donat pentru spitalul din Bârlad”



În ciuda anunţului oficial, nu toţi parlamentarii PSD au fost de acord să renunţe la jumătate din leafa pe o lună. Donaţia nu viza întreaga perioadă în care funcţionează starea de urgenţă, ci un singur salariu. Pe un grup intern al partidului, unii social-democraţi au protestat, susţin surse din PSD pentru Adevărul. Cel mai vocal a fost deputatul de Vaslui Adrian Solomon, preşedintele Comisiei de Muncă din Camera Deputaţilor, care a avut două obiecţii la propunerea lui Ciolacu.

În primul rând, Adrian Solomon s-a plâns că, spre deosebire de alţi parlamentari PSD, care derulează şi alte afaceri în paralel, prin interpuşi, el trăieşte doar din leafa de parlamentar, susţin sursele citate. Cât e leafa? Ca preşedinte de Comisie, Adrian Solomon are o indemnizaţie lunară de 11.803 lei, sumă netă. Aşadar, un parlamentar PSD nu se poate descurca cu aproape 7.000 de lei pe lună, în perioadă de criză.

În al doilea rând, Solomon le-a bătut obrazul colegilor de partid că se laudă cu donaţiile, deşi în Biblie scrie că binele se face în tăcere. Întrebat de Adevărul despre contrele din PSD legate de bani, Adrian Solomon a explicat: ”Nu a existat o dispută, ci o discuţie despre a aduna banii de la toţi parlamentarii PSD într-un coş comun. Când vine vorba de a aduna la grămadă, eu sunt mai reţinut. Eu am spus că trebuie să doneze fiecare unde crede de cuviinţă. Spre exemplu, eu am donat jumătate din indemnizaţie acasă, la spitalul din Bârlad, pentru că mi-e mai aproape cămaşa decât paltonul. Am făcut pe dracul în patru şi am cumpărat 50 de combinezoane pentru medici”.

La fel ca în discuţiile din partid, Adrian Solomon a invocat din nou exemplul biblic. ”Nu sunt adeptul să ne batem cu cărămida în piept când facem un act de donaţie. Şi Iisus Hristos a spus, în predica pe care a ţinut-o pe munte, să nu ştie stânga ce face dreapta atunci când facem milostenie. Găsiţi în Evanghelia după Matei”, a mai spus deputatul de Vaslui.



10.951 de lei e leafa unui parlamentar fără funcţie de conducere. La această sumă se mai adaugă şi alte ”stimulente” financiare

Adrian Solomon nu a fost singurul ales PSD care s-a poziţionat împotriva donaţiilor. Şi deputatul Nicolaie Sebastian Valentin Radu a strâmbat din nas, susţin sursele citate. Radu este parlamentar de Buzău, exact din fieful liderului PSD Marcel Ciolacu. Radu nu are funcţie de conducere în Parlament, aşadar încasează o leafă ceva mai mică decât Adrian Solomon: 10.951 de lei. Pe grupul intern al partidului, parlamentarul PSD le-a spus colegilor că a cumpărat viziere de protecţie pentru medicii din Buzău, deci a pus umărul deja la combaterea coronavirusului. Alţi parlamentari PSD doar au criticat telefonic decizia partidului de a dona jumătate din indemnizaţie, însă nu şi-au manifestat revolta şi în scris, pe grupul intern de discuţie, ”ca să nu rămână probe”, susţin surse din conducerea PSD pentru Adevărul.



Solomon l-a ameninţat cu moartea pe MRU



În pofida citatelor din Biblie pe care le instrumentează, deputatul PSD Adrian Solomon are antecedente dintre cele mai puţin cuvioase. În anul 2012, l-a avertizat pe Mihai Răzvan Ungureanu, prim-ministru în funcţie la vremea respectivă, că va avea soarta lui Aldo Moro, premier italian răpit şi ucis în 1978 de o brigadă comunistă. "Se-aude că domnul Mihai Răzvan Ungureanu ar vrea să vină pe 1 Mai. Eu îi transmit public, că sigur are urechi care s-audă, că dacă are nesimţirea, că tupeu are cât cuprinde, să vină în Bârlad şi să nu anunţe autorităţile, să nu oprească la primărie să afle ce-i doare pe bârlădeni de la primarul municipiului Bârlad va avea nu soarta lui Tăriceanu, ci soarta lui Aldo Moro. Şi asta nu-i o ameninţare, e o asigurare, domnul prim-ministru. Să vii tu în Bârlad şi să nu te opreşti pe la primărie, să n-ai bunul simţ să suni la primărie înainte că vii", spunea, supărat, deputatul PSD. Adrian Solomon e de profesie istoric.

În 2007, când era viceprimar de Bârlad, Solomon l-a întâmpinat pe premierul Călin Popescu Tăriceanu cu un marş funebru cântat de o fanfară. Motivul? Adrian Solomon se enervase că Tăriceanu a vizitat oraşul fără să-i anunţe oficialităţile locale de la PSD. În 2014, Adrian Solomon a admis că are vederi politice comuniste. ”Da, recunosc că sunt comunist. Dar un comunist luminat, unul care acceptă armonia socială şi nu are în programul său politic lupta de clasă”, a declarat deputatul.