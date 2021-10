Sondaj INSCOP. Două treimi dintre români consideră că România trebuie să îşi apere interesele naţionale când sunt în dezacord cu regulile UE

47,2% dintre cei chestioanaţi consideră că UE a adus României mai degrabă avantaje, în timp ce 46,1% sunt de părere că mai degrabă dezavantaje. Procentul celor cu părere negativă este în creştere cu peste 10%, potrivit studiului INSCOP Research

Creşte ponderea celor care consideră că România trebuie să-şi apere interesele naţionale când e în dezacord cu UE, chiar dacă ar însemna să-şi piardă poziţia de stat membru al UE. Astfel 68,5% dintre respondenţi susţin acest lucru (faţă de 64,8% în luna iunie). În schimb, 59% dintre cei care au răspuns întrebărilor consideră că ieşirea din UE ar afecta interesele naţionale al României, în timp ce 34,2% sunt de părere că nu le-ar afecta.







„Lipsa de orizont a populaţiei afectată de crizele interne multiple care se suprapun în România, precum şi o intensificare puternică a vizibilităţii narativelor subversive eurosceptice vehiculate tot mai mult în special în mediul online au determinat o scădere accentuată a optimismului cu privire la avantajele integrării europene. Chiar dacă evaluările negative ale populaţiei din luna septembrie pot fi şi conjuncturale – o reacţie emoţională la criza guvernamentală – atrage atenţia faptul că ponderea populaţiei care susţine că aderarea la Uniunea Europeană a adus ţării mai degrabă avantaje a devenit similară cu ponderea populaţiei care declară că aderarea a adus dezavantaje. Comparativ cu începutul anului, regresul este evident în condiţiile în care în martie 2021, românii care susţineau că aderarea a adus mai degrabă avantaje erau de aproape două ori mai mulţi decât cei care credeau că aderarea a adus dezavantaje. Cu toate că majoritatea populaţiei României rămâne raţională şi consideră că ţara s-ar dezvolta mai bine economic dacă ar rămâne în UE, creşterea curentului eurosceptic, fie ea şi conjuncturală, reprezintă cel mai serios semnal de alarmă pentru clasa politică, pentru mediul de afaceri, pentru elitele intelectuale, pentru societatea noastră în ansamblu”, susţine Remuş Ştefureac, preşedinte al Strategic Thinking Group.

Sondajul de opinie „Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naţionalist în era dezinformării şi fenomenului ştirilor false” – Ediţia a III-a a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group (www.strategicthinking.ro) în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States şi finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project (www.truestoryproject.ro).

Sondajul de opinie, realizat în perioada 15 – 27 septembrie 2021. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1204 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%