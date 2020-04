Soluţiile lui Iohannis pentru Suceava: Militarizarea spitalului, testarea personalului medical şi dezinfecţie profundă în spital, dar şi în oraş

Redăm discursul lui Klaus Iohannis la videoconferinţa cu prefectul Sucevei, ministrul Sănătăţii şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor din Suceava:

Am convocat această videoconferinţă pentru că avem o situaţie foarte specială în Suceava. Vreau să discutăm ce s-a făcut şi ce se va face pentru a rezolva cât se poate de repede această criză, creată prin carantinarea Sucevei şi a comunelor din jur.

Daţi-mi voie să încep cu o clarificare pentru suceveni. Suntem alături de voi, dragi suceveni! Iar această măsură nu este o sancţiune pentru Suceava sau pentru oamenii din Suceava. Această carantină este o măsură absolut necesară pentru a vă proteja pe voi şi pentru a îngrădi răspândirea virusului în zona Sucevei.

Autorităţile, şi cele centrale, şi cele locale, au primit sarcina foarte clară de asigura absolut tot ce este necesar în Suceava pentru a permite revenirea, cu cât mai repede, cu atât mai bine, într-o stare de normalitate.

Nu se va întrerupe în niciun fel aprovizionarea municipiului Suceava şi a comunelor din jur. Economia din zonă, atât cât funcţionează, trebuie să meargă mai departe.

Acum, avem câteva chestiuni care totuşi nu funcţionează şi trebuie să fie reglementate foarte urgent. Pentru asta am avut în cursul zilei de astăzi discuţii separate cu domnul Prim-ministru Orban, cu domnul ministru Vela, cu domnul ministru Tătaru, şi am stabilit deja, în mare, care sunt liniile de acţiune. Aş vrea acum să le rezum un pic, ca să înţeleagă toată lumea ce trebuie să facem în şi pentru Suceava.

Din acest motiv, am invitat în videoconferinţă şi pe reprezentanţii autorităţilor locale şi deconcentrate din Suceava. Şi pot să vă spun de pe acum: mă bazez pe voi toţi, fiindcă sucevenii aşteaptă de la noi soluţii. Eu sunt hotărât să livrăm aceste soluţii.

Sunt câteva probleme care pot fi rezolvate într-un timp rezonabil. Aş începe cu chestiunea Spitalului Judeţean din Suceava. Este o unitate în care ştim cu toţii că, din păcate, au apărut probleme care s-au propagat. Acum nu este momentul să vedem ce şi cum s-a întâmplat până în acest moment. Aceasta este treaba altor autorităţi. Ceea ce trebuie noi să facem acum este să repunem urgent în funcţiune spitalul din Suceava. Pentru asta este la Suceava domnul ministru al Sănătăţii, domnul Tătaru, împreună cu domnul secretar de stat Oprea, iar domnul secretar de stat Oprea are o sarcină foarte clară, să repună spitalul în funcţiune. Va rămâne acolo, domnul Oprea, pentru perioada următoare, pentru a se îngriji de conducerea operativă a spitalului. Este corect, este oportun şi este necesar să se introducă proceduri militare, deci militarizarea spitalului, pentru a reveni foarte rapid la normalitate.

Este nevoie, evident, ca spitalul să fie dotat cu tot ce este necesar, în aşa fel încât personalul medical, medicii, să fie protejaţi. Din informaţiile mele, în acest moment, în spital au fost deja livrate 5.000 de combinezoane pentru medici şi personalul medical, de asemenea, 20.000 de măşti de protecţie, de mănuşi, inclusiv medicamente specifice pentru bolnavii de COVID.

Toate aceste lucruri trebuie puse urgent la dispoziţia personalului medical! Procedurile trebuie verificate şi actualizate.

Este nevoie să se facă o dezinfecţie profundă şi în spital, şi posibil şi în oraş. Pentru asta există o echipă specială de dezinfecţie, care va veni din Dorohoi şi se va ocupa de aceste lucruri.

Este nevoie de testarea urgentă a personalului medical, care, sigur, poate să revină în spital în măsura în care se vindecă. Este nevoie de încă un aparat de testare, care va fi pus la dispoziţie în timpul cel mai scurt.

Deci, medicamente sunt, material de protecţie este, proceduri sunt, conducere este. Resursa umană există, există în spitalul din Suceava, şi mă adresez în mod expres şi special medicilor şi personalului medical din spitalul Suceava: reveniţi, vă rog, la serviciu! Preluaţi bolnavii, respectaţi procedurile! Ne bazăm pe voi!

Am mai spus-o şi am să o mai repet: medicii, personalul medical, sunt în prima linie de apărare împotriva acestei epidemii. Este nevoie de voi!

Există câteva probleme legate, evident, de procedurile de carantinare a municipiului Suceava şi a comunelor din jur.

Înţeleg aici că Poliţia, Jandarmeria, în general forţele de ordine, şi cu sprijinul Armatei, îşi fac treaba în toate punctele de control. Vă rog, fiţi fermi! Aici este nevoie de fermitate pentru a restabili rapid ordinea.

Din informaţiile pe care le am, locuitorii din Suceava şi din comunele din jur au înţeles foarte bine miza acestei acţiuni. Majoritatea sucevenilor se conformează, dar forţele de ordine trebuie să intervină rapid, ferm - politicos, dar ferm -, acolo unde există persoane care nu au înţeles care este miza acestor măsuri.

Încă o dată, aceste măsuri s-au luat pentru protejarea sănătăţii sucevenilor şi pentru îngrădirea răspândirii virusului. Fiţi clari, fermi, faceţi ordine, ţineţi ordine, sucevenii sunt oameni care doresc să meargă lucrurile înainte.

Este foarte clar că ne vom confrunta în săptămânile următoare cu situaţii complicate în Suceava, dar, cu siguranţă, aşa ne spun experţii, specialiştii, şi în alte zone.

Şi vreau, în acest cadru, să vă anunţ de o măsură pe care am solicitat-o Guvernului României. În acest sens, am avut astăzi mai multe discuţii. Personalul medical, medicii noştri, sunt linia noastră de apărare împotriva epidemiei. Avem încredere în ei, ne punem speranţele în ei, dar trebuie să fim foarte conştienţi că pentru ei este o situaţie de stres major, este un pericol suplimentar la care se expun, avem aşteptări mari de la ei şi atunci, în consecinţă, cred că este corect să recunoaştem această situaţie şi să recunoaştem, evident, că este nevoie şi de un pic mai mult decât cuvinte frumoase.

Deci, am solicitat astăzi Guvernului să identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plăti un bonus lunar medicilor şi personalului medical care lucrează cu pacienţi COVID. Şi vorbesc aici despre un bonus consistent, de câteva sute de euro pe lună. Cred că o sumă de 500 de euro pe lună pentru medicii şi personalul medical care lucrează cu pacienţi COVID ar fi un bonus onorabil.

Am promisiuni din Guvern, am vorbit cu Premierul Orban, cu ministrul Fondurilor Europene, am promisiuni că în foarte puţin timp vor veni cu soluţii foarte concrete.

Trebuie să ştiţi că mă bazez pe dumneavoastră toţi, şi autorităţi centrale, şi autorităţi locale din Suceava, să rezolvăm repede şi bine această situaţie, cum vreau să ştiţi că am toată încrederea că autorităţile locale, împreună şi coordonate de autorităţile centrale, vor rezolva problemele care apar şi în alte zone.

Este extrem de important să fim fermi, să reacţionăm rapid, să dăm toate informaţiile necesare specialiştilor, dar şi populaţiei. Vă solicit tuturor să aveţi o comunicare rapidă, eficientă şi transparentă.

Vă doresc tuturor mult succes în acest demers extrem de complicat! Vă doresc tuturor sănătate şi aştept foarte rapid rezultate pozitive concrete din Suceava.