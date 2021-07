Raul Ambruş: 308 membri ai PNL Timişoara au fost scoşi de pe convocatorul alegerilor de sâmbătă

De asemenea, BPL interimar a votat, în unanimitate, propunerea suspendării calităţii de membru pentru Raul Ambruş. Ulterior, BPL interimar al PNL Timişoara a decis, cu majoritate de voturi, sancţionarea prin suspendarea calităţii de membru al PNL pentru o perioadă de 6 luni pentru 18 membri care au acţionat în repetate rânduri împotriva Statutului PNL şi a deciziei de amânare a alegerilor organizaţiei municipale din 3 iulie 2021. Membrii propuşi pentru a fi suspendaţi sunt: Adrian Aldea, Adrian-Răzvan Almăjan, Marius Bâlba, Flavius Bâlba, Cosmin Cocian, Adrian Colhon, Andrei Diaconu, Adrian Faur, Vlad Golumbu, Sorin Iacobici, Cătălin Iapă, Mădălin Gheorghe, Darius Mariş, Cristian Miclăuş, Mirel Pop, Vasile Ruşeţ, Alin Sîrbu, Andrei Săvulescu. Totodată, în cadrul şedinţei BPJ interimar a PNL Timiş s-a stabilit data alegerilor pentru PNL Timişoara - 31 iulie, respectiv pentru PNL Timiş - 7 august. La nivelul organizaţiei PNL Timişoara a fost numit un Birou Politic Interimar care avea sarcina de a reface baza de date cu membrii. Alin Nica a declarat că va face plângeri penale deoarece a dispărut ştampila partidului şi inclusiv ştampila cu semnătura sa şi a ameninţat cu excluderi din partid. De asemenea, a anunţat că va contesta alegerea lui Ambrus în funcţia de preşedinte al PNL Timişoara, la Comisia de Arbitraj a PNL. Un scandal a izbucnit la conferinţa de alegeri a PNL Timişoara, după ce cele două tabere ale candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, Raul Ambruş şi Cosmin Tabără, nu s-au înţeles în privinţa delegaţilor. Preşedintele interimar al PNL Timiş, Alin Nica, a cerut suspendarea conferinţei de alegeri şi a părăsit sala alături de candidatul Cosmin Tabără şi cei care îl susţineau pe acesta. Rămaşi în sala de conferinţe, susţinătorii lui Ambruş au format o nouă comisie de organizare a alegerilor şi au continuat şedinţa alegându-l pe acesta în funcţia de preşedinte al PNL Timişoara. Alături de Raul Ambruş, pentru fucţia de preşedinte s-au mai înscris alţi 7 candidaţi: Claudiu Chira, Mariş Daniela, Munteanu Adina, Pîrva Cantemir, Neşcu Ioan Viorel, Stoica Dan Alexandru şi Cosmin Tabără. Ambruş a adăugat că a luat decizia de a candida din nou deoarece există posibilitatea ca cei din Curtea de Arbitraj să nu delibereze până în 31 iulie. "Sunt în procedură de contestare toate cele întâmplate în 3 iulie. Aştept un răspuns de la Curtea de Arbitraj, dar dacă Biroul Politic al PNL Timiş a decis să se facă alegeri la PNL Timişoara, am depus şi eu candidatura. Dacă au loc alegeri, mă prezint la ele, dar aştept decizia Curţii. Dacă va fi una pozitivă, se anulează mascarada din 31 iulie”, a declarat Raul Ambruş pentru News.ro. Raul Ambruş a declarat că se va prezenta la alegerile stabilite pentru 31 iulie şi va candida, din nou, la funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale, dar că în continuare aşteaptă rezultatul contestaţiei. Alegerile pentru conducerea PNL Timişoara vor fi reluate, în 31 iulie, iar Raul Ambruş s-a înscris din nou pentru funcţia de preşedinte, după ce la conferinţa de alegeri din 3 iulie a avut loc un scandal între taberele celor doi candidaţi, din cauza delegaţilor prezenţi.

"Astăzi, am primit convocatorul pentru alegerile din 31 iulie şi am constatat că din 914 membri cu drept de vot, acelaşi număr ca la alegerile din 3 iulie, au fost scoşi 308 de colegi, adică pe lângă cei 170 scoşi şi în 3 iulie, de data aceasta au mai fost scoşi alţi 138 de colegi. Mai spun încă o dată că alegerile se organizează pe baza listei cu membri valabilă la 31.12.2020 şi în Regulamentul de organizare a alegerilor se specifică extrem de clar că este interzisă modificarea bazei de date cu membri. Mai mult, suspendările din partid sunt interzise. PNL Timiş nu mai poate fi reprezentat la niciun nivel de un asemenea preşedinte care nu are niciun fel de repere etice sau morale, care confundă Timişoara cu propria moşie. Suntem alături de primarul Lugojului, Claudiu Buciu, şi îi susţinem în totalitate decizia de a nu organiza alegeri municipale, deoarece Alin Nica trebuie oprit”, a susţinut Ambruş.