Rareş Bogdan, după angajarea Vioricăi Dăncilă la BNR: „Poate să-i croşeteze nişte şosete foarte bune domnului guvernator. Sau o căciuliţă”

Rareş Bogdan este de părere că angajarea Vioricăi Dăncilă la Banca Naţională a României poate să afecteze imaginea instituţiei, spunând că, până acum, credea că BNR „este un loc al stabilităţii”. Europarlamentarul liberal a transmis că Dăncilă ar putea să-i croşeteze guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, „şosetuţe sau o căciuliţă de curent”, însă nu era nevoie să o angajeze în funcţia de consilier pentru a face acest lucru.

„Ar trebui întrebat domnul Isărescu ce părere are. Eu nu ştiu ce plus aduce doamna Dăncilă, însă înţeleg de ce pleacă din ce în ce mai mulţi români din ţară scârbiţi şi de ce nu se mai întorc. Înţeleg de ce se întreabă cu toţii la ce bună e şcoală, la ce e bună educaţia, la ce sunt bune diplomele, dacă doamna Bianca Drăguşanu şi cu doamna Dăncilă sunt vedetele României.

BNR a devenit un soi de cimitir al elefanţilor. Eu credeam că BNR-ul e un loc al stabilităţii, un loc unde noi să ne uităm ca la un far călăuzitor bugetar-fiscal... Mai ales că astăzi am văzut că Florin Cîţu cu Alexandru Nazare au avut o mare victorie prin faptul că economia României are cea mai mare creştere din UE în primul trimestru, practic e terminarea pandemiei şi reintrarea în creşterea economică: 2,8 % e o cifră fantastică.

Eu mă uit spre BNR ca la o institituţie fanion. Acum nu ştiu dacă cu doamna Dăncilă şi cu domnul Paşcu mă mai pot uita, dar ce să zic? Asta-i viaţa... Încurcate sunt căile Domnului, încurcate sunt iţele vieţii. Poate ar merita să staţi de vorbă cu domnul guvernator să-l întrebaţi la ce-l ajută doamna Dăncilă.

Poate îi e frig. Se pare că uneori la bărbaţi, de la o anumită vârstă, e nevoie de şosete croşetate, pentru cei care au reumatism... Şi cred că doamna Dăncilă poate să-i croşeteze nişte şosete foarte bune domnului guvernator, dar nu era cazul să o ia consilier să-i croşeteze şosetele... sau o căciuliţă de curent, că bate vântul pe la Drăgăşani”, a spus Rareş Bogdan la PS News.

Fostul premier Viorica Dăncilă, fost candidat al PSD la prezidenţiale în 2019, a fost numită consultant de strategie al guvernatorului BNR , Mugur Isărescu, conform Biroului de presă al BNR, fiind angajată în 15 mai. Potrivit G4Media, pentru a se angaja în corpul consilierilor, din care mai fac parte circa 20 de persoane, Dăncilă a depus un dosar şi a susţinut un interviu.





Viorica Dăncilă l-a susţinut pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat la şefia BNR în 2019, în ciuda faptului că Liviu Dragnea voia instalarea unei alte conduceri la banca centrală. De asemenea, în scandalul repatrierii rezervei de aur a BNR, Dăncilă a semnat un punct de vedere al guvernului în care arăta că orice modificare a statului BNR – ceea ce era cazul cu legea promovată de Liviu Dragnea – trebuie avizată de Banca Centrală Europeană.