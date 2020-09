Sunt şi candidaţi care se află la vremea bilanţului, bilanţ care pe unii dintre ei îi va propulsa, probabil, într-un nou mandat de primar. Astăzi, vorbim cu Daniel Băluţă, edilul Sectorului 4 din Capitală, un sector care, în ultimii 4 ani s-a remarcat printr-o serie de investiţii în confortul, sănătatea, educaţia şi viaţa socială a celor ce locuiesc în Sudul Bucureştiului.

Reporter: Candidaţi pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 4. Ce vedeţi astăzi, uitându-vă înapoi, spre anul 2016?

Daniel Băluţă: Mult optimism. Şi foarte multă experienţă acumulată, pe care o voi folosi în noul mandat. Vedeţi, dumneavoastră, acum 4 ani, când am pornit pe acest drum, oamenii ne-au acordat încrederea lor şi puterea de a decide în majoritatea satelor, oraşelor şi judeţelor ţării. PSD este partidul care a deschis uşa României către NATO şi UE. Am adus beneficii românilor şi României şi vom continua să aducem, pentru că pentru noi contează oamenii şi viaţa lor, contează să fie sănătoşi, să aibă acces egal la educaţie, la muncă. Eu, de exemplu, în 2016 deveneam primarul celui mai sărac sector din Bucureşti, dar, astăzi, după 4 ani de mandat, pot să afirm, atât în faţa dumneavoastră, cât şi a locuitorilor sectorului 4, că da, se poate! Se poate să ne ducem copiii la şcoli şi grădiniţe sigure, în parcuri îngrijite. Se poate să avem blocuri şi străzi reabilitate, pieţe moderne, în care producătorii români să-şi poată vinde marfa. Se poate să construim spitale noi şi artere de circulaţie moderne. Tot ce am realizat, împreună cu echipa mea, în aceşti 4 ani în Sectorul 4, a arătat că dacă vrei, se poate.

Reporter: De unde aţi plecat, în 2016 şi unde aţi ajuns, acum în 2020?

Daniel Băluţă: În 2016, când am primit, cu multă onoare şi responsabilitate, încrederea cetăţenilor din Sectorul 4, eram undeva, în zorii dezvoltării. Pieţe insalubre şi la discreţia samsarilor, străzi impracticabile, strâmte şi aglomerate, unităţi educaţionale, în care în fiecare zi viaţa şi sănătatea copiilor erau puse în pericol, blocuri vechi, cu aspect de ghetou, nereabilitate, ce aduceau costuri cu încălzirea enorme în bugetele familiilor, cozi inteminabile la ghişeele direcţiilor Primăriei. Pe scurt, un sector uitat în timp, care avea nevoie urgent de reconstrucţie şi reînnoire, de modernizare şi digitalizare.

Reporter: Planuri mari. Ce aţi reuşit din ceea ce v-aţi propus?

Daniel Băluţă: Întotdeauna am considerat că este răspunderea noastră, a mea şi a echipei mele, să aducem prosperitate şi siguranţă în casa fiecărei familii din Sectorul 4. Am început să construim rând pe rând fiecare proiect. Pot spune că avem soluţii cam pentru orice problemă administrativă şi continui să fiu încrezător în capacitatea noastră de a oferi oamenilor cele mai bune soluţii pentru o viaţă mai bună şi mai sigură. Ca să vă răspund la întrebare, voi enumera câteva realizări pe care le-am finalizat. Nu mai este o noutate pentru nimeni că astăzi, în Sectorul 4, prin investiţiile din infrastructură – lărgiri de bulevarde, modernizări de străzi, construirea de pasaje şi pasarele,- se circulă mult mai uşor, timpii petrecuţi în trafic sunt mult mai scurţi, oamenilor de aici le rămâne mult mai mult timp liber pe care să îl petreacă cu familia ori cu prietenii. Fără lipsă de modestie, chiar mă mândresc cu asta, vă reamintesc reconstruirea Pieţelor Sudului şi Progresul, pe care le-am scos din promiscuitatea legendară şi, la ora actuală sunt, poate, cele mai moderne şi sigure pieţe din România. Atât producătorii, cât şi cumpărătorii beneficiază de condiţii şi facilităţi demne de secolul 21, la costuri, şi pentru unii şi pentru ceilalţi, neschimbate de ani de zile. Am făcut din Sectorul 4 una dintre cele mai digitalizate administraţii din România, aducând conceptul SMART CITY în viaţa bucureştenilor de aici. Ne-am propus să întrecem chiar şi Clujul, recunoscut prin gradul ridicat de digitalizare. Prin comparaţie cu 2016, când la capitotul digitalizare eram zero pe toate direcţiile, astăzi, pot spune că avem 26 de staţii de încărcare a maşinilor electrice, 10 aplicaţii informatice, pe care cetăţenii din Sectorul 4 le pot folosi în relaţia cu Primăria, şi chiar îi provoc să facă asta, avem 115.000 de interacţiuni digitale, 220.000 de plăţi online efectuate prin Self-Pay, AppMobil PS4, ghiseul.ro, Westaco, euplatesc.ro, 44.000 de carduri pentru locurile de parcare. Evident, nu ne vom opri aici. Programul de digitalizare a Primăriei Sectorului 4 şi a unităţilor descentralizate continuă, până când vom atinge pragul de 100%. Am investit în sănătatea, nu numai a locuitorilor din Sectorul 4, ci a tuturor celor care vor veni la spitalele de aici. Am investit 3,5 milioane de euro de la bugetul local într-o nouă Unitate de Primiri Urgenţe la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Bagdasar-Arseni”. Am construit, pe o suprafaţă de 395 de mp, o nouă secţie destinată tratamentului arsurilor grave în corpul B al Spitalului Clinic de Urgenţă “Bagdasar – Arseni”, printr-un parteneriat între Primăria Sectorului 4 şi Spital. Valoarea totală a noii secţii, special reconfigurată pentru asigurarea tuturor funcţiunilor medicale, în condiţii de maximă siguranţă, este de peste 3,8 milioane de lei la care se adaugă dotările cu aparatură de ultimă generaţie, în valoare de aproximativ 3.000.000 de euro, obţinute printr-un contract al Ministerului Sănătăţii cu Banca Mondială.

Sunt nerăbdător să văd finalizate lucrările de construcţie a celui mai mare spital universitar de stomatologie din România, Centrul Medical Multifuncţinal, primul din ţara noastră construit în ultimii 50 de ani, ridicat prin cooperarea dintre Primăria Sectorului 4 şi Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, printr-o investiţie publică de peste 40 milioane lei. Am construit prima unitate de pompieri ridicată în ultimii 30 de ani în Bucureşti. Este cea mai modernă unitate de intervenţie pentru situaţii de urgenţă din România pune la dispoziţia angajaţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov condiţii de lucru la cele mai înalte standarde în domeniu. Unitatea va deservi partea de sud a sectorului 4, o parte din sectorul 5, dar şi o porţiune importantă a judeţului Ilfov. Timpul de intervenţie, atât de preţios în caz de urgenţă, atât al autospecialelor de pompieri, cât şi al ambulanţelor SMURD se va reduce considerabil. Costurile de construire a unităţii de pompieri din strada Perşani nr. 2 se ridică la 4,9 milioane de lei şi vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 4. Sunt doar câteva proiecte pe care le-am ridicat, practic de la zero, în sectorul 4. De curând a fot realizată o analiză imobiliară şi cartiere din Sectorul 4 au fost cotate printre cele care oferă cele mai înalte standarde de viaţă. Încet, dar sigur, sectorul nostru s-a schimbat în ultimii 4 ani, a căpătat culoare, lumină, poftă de viaţă şi siguranţă. Oamenii simt asta. Cei care s-au mutat de curând au descoperit un loc cald şi primitor, iar cei care locuiesc de ani buni aici redescoperă frumuseţea căminului lor. Tot mai mulţi investitori îşi deschid puncte de lucru în Sectorul 4, ceea ce înseamnă mai multe locuri de muncă bine plătite pentru noi, cei care locuim aici în sudul Capitalei, dar şi mai mult timp liber şi confort pentru cetăţenii din Sectorul 4.

Reporter: Anul acesta a fost un an deosebit din punctul de vedere al sănătăţii. Ce a însemnat pentru primarul Băluţă?

Daniel Băluţă: L-aş lăsa, aici, să vorbească pe medicul Băluţă. Apoi pe părintele Băluţă. Primarul i-a ascultat de data acesta pe cei doi. Pandemia SARS-CoV-2 ne-a pus pe toţi în faţa unor măsuri şi restricţii fără precedent. Nu s-a terminat. Aş putea spune că abia de acum înainte urmează greul. Şi fac apel la conştiinţa, la responsabilitatea şi la dragostea pentru cei din familie, pentru copii, pentru părinţi a locuitorilor Sectorului 4. Lupta cu noul coronavirus continuă. Peste tot în lume face prăpăd. Să nu îl lăsăm să ni-i ia pe cei dragi. Ca primar, am oferit bani sau materiale unităţilor medicale care mi-au cerut ajutorul. Am dat 50.000 de lei Spitalului Clinic ”Sf. Ioan” pentru dotarea Maternităţii Bucur cu materiale sanitare şi dezinfectanţi, cinci ventilatoare pulmonare de ultimă generaţie pentru Institutul Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr.Matei Balş, 100.000 de lei pentru Spitalul Clinic de Urgenţă ”Bagdasar Arseni” pentru achiziţionarea de echipament pentru protecţia personalului spitalicesc, precum şi alţi 510.000 de lei, în vederea dotării cu aparatură şi teste pentru diagnosticarea agentului viral de tip COVID -19, măşti medicale de protecţie pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SAB-IF) precum şi Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar Arseni”. Au fost acţiuni fireşti, pe care orice edil ar trebui să le facă. Sănătatea oamenilor este pe primul loc. În ceea ce priveşte unităţile şcolare, în perioada 2016-2019 Primăria Sectorului 4 a investit peste 200 de milioane de lei (aproximativ 45 de milioane de euro) în reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ din Sectorul 4. Pentru anul 2020, avem investiţii de peste 82,5 milioane de lei (aprox. 17, 5 milioane de euro). Doar investiţiile în reabilitarea, consolidarea şi modernizarea grădiniţelor au depăşit 61,4 milioane de lei (peste 13 milioane de euro). Şi nu ne vom opri aici. Trebuie să vă mai spun că în Sectorul 4 al Capitalei funcţionează, în prezent, 58 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, la care sunt înscrişi aproximativ 40.000 de copii, şcolari şi preşcolari. După investiţiile în renovarea şi modernizarea unităţilor educaţionale din sectorul 4 au venit măsurile pentru stoparea răspândirii infectărilor cu SARS-CoV-2 în rândul elevilor şi cadrelor didactice. Am adoptat un regulament de funcţionare pe timp de pandemie, am dotat fiecare clasă cu un kit sanitar prevăzut cu măşti de protecţie, dezinfectanţi, şerveţele, mănuşi, viziere, am achiziţionat 5.000 de tablete pentru cursurile online si 200.000 teste PCR pentru fiecare copil şi profesorii din şcolile din sectorul 4, avem promisiuni că fiecare şcoală va avea propriul psiholog. Toate acestea sunt puse la dispoziţia copiilor noştri şi dascălilor lor în mod gratuit. Nimeni nu a fost uitat, pe nimeni nu lăsăm în urmă.

Reporter: Asistăm, în ultima vreme, la tot mai multe acte de violenţă a minorilor împotriva minorilor. Chiar a crescut numărul sau este vorba de goana după senzaţional, după ştiri care cresc rating şi tiraje? De ce şi de unde această înclinaţie a minorilor spre violenţă? Cum îi punem capăt?

Daniel Băluţă: Este o realitate, care, personal, mă îngrijorează. Copiii noştri nu prea mai ştiu să fie copii. Mintea lor fragedă este supusă unei sumedenii de informaţii, sunt foarte influenţabili. Pe de altă parte, comportamentul lor în societate vine cumva şi din familie, de cum sunt educaţi acasă, cât de mult înleg să-i respecte pe cei din jur, sunt influenţaţi de bunătatea sau răutatea pe care o văd în casă sau în anturajele lor. Cred că este datoria noastră, a părinţilor, să le dăm, cu fiecare prilej, exemple bune de comportament, de conduită, de vocabular, copiilor noştri. De altfel, anul acesta, pentru al treilea an consecutiv, şcolile şi liceele din Sectorul 4 vor fi supravegheate în permanenţă de Patrula Şcolară, o structură specială, formată din agenţi ai Poliţiei Locale, care se vor ocupa exclusiv de siguranţa copiilor, atât în timpul orelor de curs cât şi după terminarea acestora. Avem peste 30 de echipaje de poliţie, însemnând 76 de agenţi de securitate, având în dotare 38 de maşini, inscripţionate cu însemnele Poliţiei Locale cât şi cu cele specifice Patrulei Şcolare, vor acţiona in permanenţă, în fiecare zi, în perimetrul celor 41 de şcoli şi licee din sector, în timpul orelor de curs şi după terminarea lor, pentru monitorizarea şi supravegherea activităţilor desfăşurate în curtea şi în zona adiacentă a unităţilor de învăţământ şi implicit, pentru luarea unor măsuri de urgenţă, în cazul producerii unor situaţii deosebite, care ar putea pune în pericol sănătatea elevilor şi a cadrelor didactice. Noi suntem într-o luptă permanentă cu infracţionalitatea, iar măsurile pe care le-am adoptat deja, au confirmat că scăderea criminalităţii în sectorul 4 este o realitate confirmată de Poliţia Naţională şi mă bucură faptul că una dintre priorităţile mandatului meu ca primar se află pe un trend bun. Cifrele oficiale arată cât se poate de clar că sectorul nostru s-a schimbat, iar eu mi-am dorit întotdeauna să avem o comunitate sănătoasă din toate punctele de vedere.

Reporter: Pe scurt, ce ar urma în noul mandat, dacă veţi fi reales?

Daniel Băluţă: Pot spune doar că securitatea, siguranţa şi confortul locuitorilor din Sectorul 4 rămân priorităţile mele şi voi vorbi doar despre câteva proiecte de suflet pe care le-am iniţiat deja. Vom continua să reabilităm blocurile din Sectorul 4. Ne vom opri doar atunci când nu va mai fi niciun bloc nereabilitat. Vom construi, în colaborare cu Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă, un patinoar acoperit, unde se vor putea desfăşura competiţii sportive naţionale şi internaţionale, competiţii europene şi mondiale de hochei, dar şi spectacole de divertisment pentru public. Proiectul este oferit cu titlu gratuit de către Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă, iar construcţia va fi realizată în curtea Liceului Tehnologic de Metrologie ”Traian Vuia”, pe un teren de 2,5 hectare, fiind singurul patinoar olimpic din sudul ţării. Noul complex ultramodern, în care Primăria Sectorului 4 va investi două milioane de euro, va beneficia de tribune, vestiare, cabinete medicale, spaţii administrative, locuri de parcare şi spaţii de relaxare amenajate în aşa fel încât părinţii, care îşi înscriu copiii la anumite activităţi sportive, să îi poată urmări când se antrenează. Vom construi o staţie nouă de metrou – Berceni Centură, cu fonduri europene. Primăria Sectorului 4 este, începând de anul acesta, prima autoritate locală din Capitală eligibilă pentru accesarea fondurilor europene disponibile prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), în vederea extinderii reţelei de metrou a Bucureştiului. Mă bucur să anunţ şi aici că Ministerul Fondurilor Europene a aprobat cererea de finanţare a proiectului în valoare de 50 de milioane de euro şi intrăm în linie dreaptă cu construcţia acestei staţii, care pentru zona de sud a Bucureştiului înseamnă oportunitatea ca Sectorul 4 să devină hub-ul de business, de care avem atâta nevoie, înseamnă locuri de muncă mai bine plătite, un trai mai bun pentru oameni, timp mai puţin petrecut în trafic, mai puţine maşini, noxe mai puţine, scăderea gradului de poluare, creşterea calităţii aerului. Vom continua programul de înfiinţare a transportului public propriu Sectorului 4. Anul acesta am reuşit să introducem o linie specială de transport public, cu 19 staţii, care face legătura dintre noile cartiere rezidenţiale şi staţiile de metrou de pe Şoseaua Berceni. Nu ne oprim aici. Încrederea pe care mi-o vor da locuitorii Sectorului 4 pe 27 septembrie îmi va da puterea şi determinarea de a continua proiectele care le vor face viaţa mai bună şi mai sigură. Îi rog doar să vină la vot! Să îşi exprime dreptul constituţional şi să decidă pentru următorii 4 ani din viaţa lor. Noi am luat absolut toate măsurile pentru ca votul să se desfăşoare în condiţii absolute de siguranţă şi securitate în aceste vremuri de pandemie.