Puci în PMP. Cristian Diaconescu nu recunoaşte decizia privind convocarea Congresului PMP în februarie

„În această dimineaţă, am avut o surpriză neplăcută, să constat, că un grup de „organizatori binevoitori”, au convocat aseară o adunare, pe care au denumit-o în mod ILEGAL Colegiu Naţional(conform Statutului Partidului - urmează să revin cu detalii). Au încercat să legitimeze aceasta adunare, inducând în eroare participanţii că eu şi colegii mei din Conducerea Centrală am fi parte din această iniţiativă. Ca să fie clar, NU am iniţiat, NU am participat la întâlnire, NU legitimăm nicio decizie pe care ar fi luat-o acest grup, organizat în mod nestatutar”, a afirmat Diaconescu.

Preşedintele PMP afirmă că „deciziile de demitere şi numire a altor persoane pe loc, cât şi aşa-zisul Congres anunţat pentru februarie sunt ilegale, urmând ca cei care au organizat această iniţiativă să cunoască consecinţele în scurt timp”.

„Comunicarea pe pagina oficială a partidului este în acest moment compromisă, ceea ce se postează acolo nu reprezintă poziţia oficială a Conducerii Centrale”, mai scrie Cristian Diaconescu.

Reacţia preşedintelui PMP a venit după ce Partidul Mişcarea Populară a anunţat, miercuri seară, că va organiza un Congres în 19 februarie, pentru alegerea unei noi conduceri naţionale.