PSD va depune moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu săptămâna viitoare. Care sunt acuzaţiile DOCUMENT

Moţiunea de cenzură pe care PSD o va depune este intitulată „România eşuată. Recordul fantastic al Guvernului Cîţu” şi, aşa cum a afirmat Marcel Ciolacu, urmăreşte să răspundă la următoarele întrebări: Trăiesc românii mai bine că în urmă cu un an şi jumătate? Îşi permit românii mai multe lucruri decât în urmă cu un an şi jumătate? Este mai puţină sărăcie în ţară decât în urmă cu un an şi jumătate? Este România mai respectată în UE sau în lume?

„Răspunsul este evident că nu”, a spus Marcel Ciolacu, acuzând actuala guvernare că ţara noastră „trăieşte de pe o zi pe alta”.

„În guvernarea de dreapta, România trăieşte de pe o zi pe alta din împrumuturi de zeci de miliarde de euro, la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. Preţurile au explodat, facturile s-au dublat, alimentele de bază au devenit un lux, iar benzina a depăşit 6 lei/ litru. Pensiile, salariile şi alocaţiile sunt îngheţate. Firmele româneşti nu au primit niciun ajutor. Fermierii nu şi-au primit subvenţiile. Nu se dau bani nici la stat, nici la privat”, a declarat Ciolacu.

Social-democratul este de părere că Guvernul Cîţu „şi-a bătut joc de şansa României de a-şi reveni după criza sanitară şi cea economică”

„Singurul scop real în PNRR a fost să dospească miliarde de euro pentru firmele de consultanţă sau ale PNL şi USR. Guvernul Cîţu trebuie să plece pentru că a ratat total campania de vaccinare. 25% din populaţie a fost vaccinată cu cel puţin o doză în România, când media europeană este de 50% şi ne aflăm pe locul 25 din 27 de ţări europene. Acestea sunt motivele pentru care Guvernul Cîţu trebuie să plece”, a explicat acesta.

Marcel Ciolacu a mai transmis că va avea întrevederi cu reprezentanţii sindicatelor, patronatelor, IMM-urilor, pentru a se asigura că moţiunea de cenzură va avea o largă susţinere în societate. Mai mult, acesta a subliniat că social-democraţii vor avea discuţii cu toţi parlamentarii care doresc să susţină moţiunea, inclusiv cei din coaliţia de guvernare.

Textul complet al moţiunii de cenzură poate fi accesat AICI.