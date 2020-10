Primul soţ al Adinei Alberts, bancherul George Alberts, a murit de coronavirus

Moartea lui George Alberts a starnit un val de compasiune in mediul online si mai multe persoane si-au exprimat regretul cu privire la tragedie.

"Dragul nostru prieten George Alberts a murit aseara din cauza complicatiilor coronei. Verificandu-mi telefonul, mi-am dat seama ca avem sute de amintiri placute impreuna, de la Tanzania la Madrid si chiar aici, in Romania, cine de Craciun in Marriot, brunch la DonCafe (inca imi plac ouale Benedict), nenumarate petreceri si evenimente.Sunt recunoscatoare pentru toate acestea, pentru timpul petrecut impreuna, pentru sfaturile, prietenia si joie de vivre. Si n u voi uita niciodata ultimul tau sfat, acum 2 saptamani, sa-mi porti mereu zambetul. Iti multumesc ca existi in viata mea!", "Cea mai trista veste pe care am primit-o in ultima vreme! Unul dintre cei mai misto oameni (sefi) cu care am lucrat in sistemul bancar, s-a stins noaptea trecuta, dupa ce a pierdut lupta cu virusul COVID! Dumnezeu sa te odihneasca in pace, George!" sunt cateva dintre mesajele de condoleante care au curs, dupa moartea bancherului olandez.

În urmă cu câteva luni, medicul estetician Adina Alberts a criticat cu vehemenţă legea carantinei, despre care a afirmat că „deschide poarta dictaturii” şi că „pare a fi un cal troian împins adânc în miezul democraţiei”. Adina Alberts a susţinut în manifestul ei că noua lege încalcă dreptul la proprietate şi că politicienii au mers mult prea departe aunci când au propus articolul privind carantina bunurilor.