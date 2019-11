Prezidenţiale 2019. Eugen Tomac a votat în Chişinău: E esenţial să dăm un mesaj din această parte de Prut VIDEO

Eugen Tomac a explicat că pentru acesta este o tradiţie să voteze în Chişinău, că a pus ştampila pe „singurul candidat” care are „expres” în programul său unirea dintre România şi Republica Moldova, şi a subliniat că e important mesajul pe care îl transmis românii de peste Prut.

„Pentru mine a devenit o tradiţie să-mi exprim votul aici în Chişinău în alegerile prezidenţiale. Pentru preşedintele Băsescu am votat la Chişinău, în 2014 am votat la Chişinău, pentru viitorul preşedinte al Româniai am decis să votez tot la Chişinău. Şi îi invit pe toţi cetăţenii României care nu sunt puţini în Republica Moldova, să-şi exprime dreptul de vot pentru că la propunerea PMP, la aceste alegeri anticipate se votează anticipat. Deci nu vom mai avea, sperăm, cozile interminabile pe care le-am avut în Republica Moldova dar şi în toată diaspora. Am venit astăzi să votez exact la orele 12.00 la secţia de la Ambasada Română din Chişinău tocmai pentru că îmi doresc ca un număr cât mai mare de cetăţeni să se prezinte la vot. În Republica Moldova sunt deschise 37 de secţii. Astăzi voi vota cu singurul candidat unionist din această campanie, singurul candidat care are expres în programul său politic unirea Republicii Moldova cu România, profesorul Theodor Paleologu. E esenţial însă să ieşim într-un număr cât mai mare la vot. E esenţial să dăm acest mesaj, că în această parte de Prut, indiferent de vremurile politice pe care le traversează Republica Moldova, există şi oameni care au această conştiinţă că România este şi ţara lor, nu doar beneficiari de ceteţăţenie română”, a declarat Eugen Tomac vineri dimineaţă.







Primii români din diaspora care au votat la alegerile prezidenţiale din 2019 au fost cei din Auckland, Noua Zeelandă, unde, în prezent, s-au prezentat la urne 19 români. În contextul în care votul din străinătate se desfăşoară pe parcursul a trei zile, şi diaspora din mai multe ţări, precum Afganistan, Japonia sau Turcia a început pună ştampila pentru preşedinte.

Totodată, preşedintele Klaus Iohannis a făcut un apel vineri dimineaţa la românii din diaspora, pe care îi îndeamnă să meargă la vot, amintind că în 2016 absenteismul a fost cauza care a adus la putere PSD, „cea mai nocivă guvernare din istoria post decembristă”.

„Începând de astăzi, timp de trei zile, românii din străinătate votează la alegerile prezidenţiale! Dragi români, veniţi la vot pentru că ţara noastră are mare nevoie de fiecare dintre voi, oriunde v-aţi afla. În 2016, absenteismul a adus la putere PSD, cea mai nocivă guvernare din istoria post decembristă, o guvernare împotriva românilor.



Alegeţi, aşadar, cu înţelepciune, cu gândul la viitorul vostru şi al României! Împreună vom construi România normală, pe care ne-o dorim cu toţii! Vă aştept la vot! #PentruRomâniaNormală”, a afirmat preşedintele Klaus Iohannis pe Facebook.